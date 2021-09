Procurando letras diferentes para utilizar em suas redes sociais ou mesmo para o Nick no seu jogo favorito? Se você está procurando as melhores letras, você está no lugar certo. Vamos lá!

Letras Diferentes

Atualmente, as plataformas de redes sociais ou mesmo nos games possuem uma fonte padrão. Dessa forma, a única forma de você se diferenciar é escolhendo um nome diferente da outra pessoa.

Porém, o que pouca gente sabe, é que existem meios para você utilizar letras para diferenciar o seu perfil ou Nick das demais pessoas. Para um Instagram, por exemplo, isso pode ser um grande diferencial, tanto na hora de conseguir mais seguidores, como para realizar mais vendas.

Não deixe de conferir: Dicas criativas de Nomes para Instagram

Letras Diferentes para Nick

No mundo dos gamers, cada personagem possui uma característica e personalidade. Entretanto, não só apenas os personagens que possuem características próprias, mas também os jogadores.

Hoje em dia, tanto jogadores de Free Fire, Valorant, League of Legends, entre outros, querem se diferenciar dos demais jogadores. Porém, ao invés de você escolher somente um nome diferente, porque não escolher uma letra diferente?

No site letras FF, por exemplo, você consegue digitar o seu nome e ver todas as variações de letras com o seu nome. Dessa forma, basta copiar o nome do site e colar no espaço do seu Nick Name.

Leia também: Enquetes Para Instagram além de conferir também Nomes de Guerreiros

Letras Para Instagram

Assim como os jogos, ter características próprias é fundamental para um perfil no Instagram, tanto para quem possui um perfil pessoal, como para as pessoas que querem vender algo no Instagram.

Por que utilizar letras diferentes? Além da identidade visual feita a partir das imagens, você também consegue passar uma mensagem através da fonte ou do tipo de letra que você utiliza. Veja alguns exemplos abaixo:

𝕴𝖓𝖘𝖙𝖆𝖌𝖗𝖆𝖒

𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞

IПƧƬΛGЯΛM

𝙄𝙣𝙨𝙩𝙖𝙜𝙧𝙖𝙢

I̟n̟s̟t̟a̟g̟r̟a̟m̟

Como Colocar no Instagram?

Agora que você já conhece algumas variedades de letras para o seu Instagram, está na hora de aprender a inseri-las em seu perfil. Para isso, o passo a passo é muito simples e não vai levar mais que 5 minutos.

Passo 1: Acesse sites como o Letras Diferentes e escreva a palavra que deseja;

Passo 2: Agora acesse o seu perfil do Instagram, clique em “Editar”;

Passo 3: Por fim, pegue o texto/palavra que você deseja inserir com as letras diferentes “ℂ𝕠𝕞𝕠 ℂ𝕠𝕝𝕠𝕔𝕒𝕣 𝕃𝕖𝕥𝕣𝕒𝕤 𝔻𝕚𝕗𝕖𝕣𝕖𝕟𝕥𝕖𝕤 𝕟𝕠 𝕀𝕟𝕤𝕥𝕒𝕘𝕣𝕒𝕞?” Cole na Bio ou em Seu Nome de usuário e clique em “Concluir”.

Letras Diferentes Amino

Além do Letras Diferentes, um dos sites/aplicativos mais utilizados para quem deseja realizar esse tipo de alteração, seja no Instagram, Facebook, Twitter, Free Fire ou em qualquer outro lugar, é o Amino.

Para utilizar, basta acessar o site do Amino, clicando aqui. Posteriormente, cole no Amino a palavra/frase que deseja, selecione o tipo de letra e pronto.

Letras Diferentes FF

Como mencionado anteriormente, além do Letras FF e o Letras Diferentes, o Amino é um dos principais sites e aplicativos para quem deseja obter as melhores letras disponíveis.

Dentro da plataforma do caminho, você consegue selecionar as principais fontes para otimizar o seu personagem do Free Fire ou de qualquer outro game da sua escolha.