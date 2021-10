A Companhia de energia elétrica Light é uma companhia privada, que atua na distribuição de energia elétrica para o estado do Rio de Janeiro, que abastece hoje mais de 10 milhões de residências. A companhia disponibiliza diversas formas de atendimento para o cliente, para que ele possa solicitar serviços como a emissão da segunda via de sua conta de energia. Logo abaixo você vai saber como pedir Light 2ª Via.

Segunda Via Light

Mensalmente, o cliente recebe em sua residência ou endereço de e-mail a sua conta de luz, para que possa realizar o pagamento em uma casa lotérica, agência bancária ou pagamento online. Como é feito o pagamento por exemplo, Eletropaulo Segunda Via, e também o pagamento Enel segunda via.

Caso o cliente por algum motivo não consiga realizar o pagamento antes do prazo de vencimento, é necessário que ele solicite a segunda via de sua conta Light.

2ª Via Light Pelo Site

Uma das formas mais simples de se solicitar a segunda via da fatura é através do site da Light, onde não há a necessidade de instalar nenhum aplicativo. Para solicitar a segunda via de sua fatura Light através do site é necessário que o cliente:

Acesse o site da Companhia Light, que está disponível em: http://www.light.com.br/para-residencias/SitePages/default.aspx;

Na aba “Agência Virtual” no canto superior esquerdo da página, selecione a opção “2ª via de conta”;

Informe o número do CPF ou e-mail do titular da conta e a senha cadastrada;

Caso ainda não possua uma senha cadastrada basta selecionar a opção “Ainda não tem senha? Clique aqui” que o site irá gerar uma senha de acesso;

Após o login, a segunda via de sua conta estará disponível para pagamento online ou então para a impressão para o pagamento em uma agência bancária ou casa lotérica.

Pelo Aplicativo

Outra forma simples de solicitar a segunda via de sua conta Light é através do aplicativo da companhia elétrica. Para solicitar a segunda via de sua fatura Light através do aplicativo é necessário que o cliente:

Instale o aplicativo Light Clientes, que está disponível para Android (clique aqui para instalar) e IOS (clique aqui para instalar);

Realize o login com seu e-mail ou CPF e senha cadastrada;

Caso ainda não possua uma senha, selecione a opção “Primeiro acesso de conta”;

A segunda via de sua conta estará disponível para pagamento online (copiando o código de barras) ou então para a impressão para o pagamento em uma agência bancária ou casa lotérica.

2ª Via Light Pelo Telefone

Também é possível solicitar a segunda via de sua conta através do telefone da Central de Atendimento. Para solicitar a segunda via de sua fatura Light através da Central de Atendimento é necessário que o cliente:

Ligue para a Central de Atendimento Light, através do telefone 0800 282 0120 ou 0800 285 2453 (caso possua deficiência auditiva);

Solicite diretamente com o atendente a segunda via de sua conta.

Light Contatos

A Companhia Light disponibiliza diversos contatos para que o cliente possa entrar em contato, como:

Telefone exclusivo para comunicar queda de energia: 0800 021 0196;

Telefone da Central de Atendimento 0800 282 0120 ou 0800 285 2453 (caso possua deficiência auditiva);

Agência virtual, disponível em: https://agenciavirtual.light.com.br/portal/.

