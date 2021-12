A Localiza é uma empresa de aluguel de carros está presente na maioria dos aeroportos e cidades grandes do país, entre outras grandes cidades de diferentes países da América do Sul. A empresa facilita pessoas a não dependerem de outras pessoas para se deslocarem ou transporte público quando estiverem de viagem. Ficou interessado em alugar um carro para a sua viagem ou passeio, saiba como entrar em contato pelo Localiza Telefone abaixo:

Se você vai viajar com seus familiares ou amigos e por isso está precisando de um veículo a mais para fazer o trajeto com segurança e liberdade, alugue um carro. A Localiza é especialista e uma das empresas mais confiáveis do mercado, que te dá todo o suporte e uma das maiores frotas para você escolher o carro que quiser.

Localiza Telefone

Em primeiro lugar, se você se interessou e já está pensando em tirar suas dúvidas ou já reservar um carro para o seu compromisso. Entre em contato com a Central de Reservas pelo número:

0800 979 2020

Sendo assim, a partir desse você saberá qual a unidade mais próxima do lugar onde você está, e já vai se preparando para buscar o carro da sua viagem, é tudo muito simples e rápido.

Chat Localiza

Ademais, é possível entrar em contato com a empresa pelo site na página Envie Sua Mensagem.

Basta preencher o formulário com seus dados e escolher o assunto, escreva um elogio ou uma reclamação, além de também poder escrever suas dúvidas.

Localiza Telefone WhatsApp

A Localiza proporciona para seus clientes o WhatsApp como canal de Reserva e Atendimento. Sendo assim, pelo WhatsApp Business Solution você consegue tirar suas dúvidas e alugar um carro com a empresa.

Para isso, basta salvar o número abaixo no seu WhatsApp e entrar em contato sempre que necessário.

SAC Localiza

Além disso, a Localiza também proporciona Serviço de Atendimento ao Consumidor. O canal de Assistência aos Clientes Funciona todos os dias o dia inteiro. Ou seja, basta ligar para o número abaixo sempre que necessário que será atendido

Ouvidoria Localiza

Em resumo, a Localiza não possui canal de Ouvidoria para contato. Ou seja, caso você tenha um problema que não foi solucionado pelos canais de atendimento primários, terá de recorrer a meios externos de reclamação para garantir uma melhor assistência.

Reclamação Localiza – Como fazer

Por fim, para fazer uma reclamação com a empresa você pode ligar para os números de telefone apresentados acima, ou entrar em contato por mensagem no Chat Localiza e fazer uma reclamação. Além disso, pelo site é possível acessar a página Webfacil Localiza e redigir uma mensagem com o problema que está tendo.

Se por acaso, o suporte desses contatos não apresentar soluções satisfatórias, é possível reportar sua experiência no Reclame Aqui. A empresa possui uma boa reputação de resposta e solução de problemas na plataforma. Sendo assim, não hesite em enviar a sua experiência com a empresa para que tenha uma maior garantia de solução. O prazo de resposta é em média de 9 dias.