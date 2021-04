Localizar Endereço pelo Nome – Muitas empresas precisam de dados e informações sobre clientes, para oferecer produtos, propagandas e serviços, e muitas vezes encontram dificuldades para localizar dados como endereços e telefones. Toda essa dificuldade para Localizar Endereço pelo Nome é compreensível pois tratam-se de informações pessoais que não devem ser públicas, e não devem ser de fácil acesso, por mais que se tratem de empresas confiáveis.

Localizar endereço usando apenas o nome da pessoa é possível apenas utilizando listas telefônicas, que atualmente caíram em desuso, pois tudo que há na cidade é encontrado no aplicativo de localização do celular de forma simples e prática. No entanto, há sites de listas telefônicas que realizam esse serviço de localizar o endereço da pessoa usando apenas o nome completo e a cidade onde ela mora.

Como localizar endereço pelo nome

Para localizar um endereço usando apenas o nome completo da pessoa é necessário acessar uma lista telefônica online ou um site que use como banco de dados essas listas telefônicas, como por exemplo o site: https://www.telenumeros.com/, em que é possível encontrar um endereço apenas com o nome completo da pessoa.

No Google

O Google é uma das maiores ferramentas de pesquisa do mundo, e com ela é possível localizar o endereço com base em um nome completo desde que a pessoa tenha fornecido essa informação de forma pública em algum outro site antes.

Para fazer essa busca, basta inserir o nome completo da pessoa e o termo endereço, assim: “(nome da pessoa) + endereço”, sendo que o indicado é colocar o nome inteiro da pessoa entre aspas, dessa forma: “nome completo“, pois assim os termos serão pesquisados naquela ordem exata, e o sucesso da pesquisa será maior.

No Facebook

O Facebook é uma rede social que possui muitos usuários e dados desses usuários, como telefone e email. No entanto, só é possível consultar o endereço no Facebook de locais que são públicos, como restaurantes, ou de profissionais que usam a página comercial, como dentistas, médicos e outros.

Localizar endereço pela empresa que trabalha

Não há nenhum site ou aplicativo que sejam seguros e que façam esse tipo de busca, usando como base de dados os dados dos funcionários de uma empresa.

O endereço é uma informação pessoal e não é repassado facilmente, assim para ter acesso ao endereço utilizando a empresa em que a pessoa trabalha é necessário ligar na empresa e explicar o motivo, solicitando o endereço.

Dificilmente a empresa irá dar essa informação, somente em casos extremamente importantes, como ordens judiciais e similares.

Como Localizar Endereço pelo CPF

Outro dado muito difícil de ser acessado e que deve ser mantido em sigilo é o CPF. Ele é usado para diversas fraudes, e por isso diversas pessoas cuidam para que esse dado não seja informado para terceiros.

Sendo assim, não é possível consultar ou localizar um endereço utilizando como base o CPF da pessoa, apenas com o nome completo e somente se a pessoa tiver um telefone fixo cadastrado no banco de dados das listas telefônicas.