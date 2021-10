Se você fez alguma encomenda com frete da LOGGI e quer saber como rastrear o pacote, então está no lugar certo. Siga acompanhando os próximos tópicos deste post e entenda como você pode facilmente fazer o LOGGI Rastreamento pela internet.

LOGGI Rastreamento

Crescendo a um ritmo bem acelerado, a LOGGI é um app de logística que atua como intermediário de entregas para pessoas físicas ou jurídicas. Ou seja, a LOGGI não é uma transportadora, ela somente faz uma ligação entre as duas partes envolvidas na entrega da encomenda.

Com a LOGGI Rastreamento todo cidadão que for a receber uma remessa por uma transportadora recomendada pelo App poderá acompanhar o seu pedido e saber se há algum problema ou não. Com essa funcionalidade mesmo em caso de entrega sem sucesso, o cliente consegue saber sem precisar ligar ou contatar a loja que enviou o pacote.

Como Funciona o LOGGI Rastreio

O rastreamento LOGGI Rastreio funciona do mesmo jeito que nas outras trasportadoras. Ou seja, o interessado somente precisa ter uma conexão com a internet para consultar a localização de seu pacote diretamente no site oficial da empresa.

Então, se você fez alguma encomenda que deve ser entrega através da LOGGI, não deixe de conferir as etapas que descrevemos abaixo para ficar por dentro do estado da encomenda:

Primeiro entre no site oficial da LOGGI – https://www.loggi.com/rastreador/ ;

Com o acesso já garantido, siga em frente clicando na opção <<Acompanhar Seu Pedido>> ;

Feito isso, agora será preciso indicar o seu código de rastreio e cli car em <<Rastrear>> :

Agora o sistema abrirá uma nova página contendo todas as informações da encomenda que está sendo consultada.

LOGGI Rastrear Código

O código de rastreamento funciona como dado de identificação das encomendas, ou seja, é por meio dessa informação que a própria LOGGI consegue identificar e localizar a encomenda dos clientes.

Por isso, ao comprar um produto numa loja online, na maioria das vezes ou sempre, quando a remessa é feita através da LOGGI, o cliente recebe o código por e-mail para que destinatário possa acessar o site da empresa e consulte o estado/localização de sua encomenda segundo as etapas apresentadas no tópico anterior.

LOGGI Telefone

Se surgir algum problema no rastreamento da encomenda, o cliente tem ao seu dispor o telefone da LOGGI para apresentar a sua inquietação. A linha telefônica fica disponível através do telefone 4020-1460.

O app também possui um formulário online que você pode preencher para entrar em contato com a equipe de atendimento de forma simples e rápida. Acesse ESTE LINK para conferir o formulário de atendimento.

Sobre a LOGGI

Fundada em 2013 para fazer a entrega de documentos, a LOGGI somente entrou no segmento de entregas para o e-commerce em 2015, e desde então a companhia ocupa uma posição de destaque no setor.

As encomendas que a empresa entrega são de diferentes naturezas, incluindo alimentos, roupas, aparelhos eletrônicos e muito mais. Atualmente a companhia possui uma rede de entregadores autônomos que passa dos 40 mil.