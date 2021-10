As lojas Americanas fazem parte do conglomerado B2W oferece para seus clientes diversos tipos de produtos, tanto em lojas físicas, e principalmente, nas virtuais. Então, se você precisa entrar em contato com as Lojas Americanas telefone, acompanhe esse texto e saberá como!

Então, caso você seja cliente das lojas físicas e virtuais e precisa de alguma informação sobre alguma compra, ou reclamação sobre problemas com algum produto. Siga na leitura do texto que saberá como entrar em contato com a empresa. Além de conseguir fazer reclamações sobre os serviços prestados de forma concreta e efetiva.

Lojas Americanas Telefone

Em primeiro lugar, quer entrar em contato com a Central de Atendimento da Lojas Americanas para conseguir informações sobre o Rastreamento Americanas, ou qualquer outro tipo de suporte. Ligue: 4003-4848

Além disso, se você deseja fazer uma compra por Tele-vendas. Para ligar de alguma Capital ou região metropolitana, utilize o número: 3003-1084

No entanto, fique atento ao horário de atendimento, que acontece de 9h às 21h, de segunda à sábado.

Além disso, para ligar de outras regiões, ligue: 021 11 3003-1084

Ademais, é importante saber que esse tipo de ligação feitas de telefone fixo tem custo de ligação mais imposto. Essa cobrança varia de acordo com o estado de origem. Assim como para taxas de chamadas feitas por celulares, que mudam conforme a operadora.

Como Entrar em Contato

Se por acaso você entrou no site da instituição para tirar sua dúvida e não conseguiu achar o que queria. Você pode pedir ajuda entrando em contato com a Central de Atendimento pelos números apresentados acima

WhatsApp Lojas Americanas

De forma breve, a Lojas Americanas só proporciona atendimento pelo WhatsApp caso você seja cliente Americanas empresas. Além disso, por esse contato você pode tirar dúvida sobre os pedidos da sua empresa, caso você tenha uma.

Ou seja, se você possui uma empresa e realiza a compra de sua mercadoria da Lojas Americanas, salve esse número nos seus contatos: +55 21 99058-2140

SAC Lojas Americanas

Para falar com o SAC, utilize os números da Central de Atendimento apresentados acima. Sua ligação é importante para a empresa conhecer o feedback do atendimento ao cliente. Portanto, não deixe de entrar em contato.

Ouvidoria Lojas Americanas

Infelizmente, não é possível entrar em contato com a Ouvidoria da empresa. Já que o Canal de Atendimento da empresa não promove uma propriamente dita.

Reclamação – Como fazer

Em resumo, normalmente, a empresa costuma responder as reclamações do Reclame Aqui entrando em contato pessoalmente com o a pessoa que reportou o problema. Segundo o site da Americanas, eles ganharam pela 9ª vez o prêmio Reclame Aqui.

Ou seja, caso você não tenha tido uma experiência satisfatória com a empresa. E inclusive, não conseguiu resolver pelo atendimento do telefone da Central de Relacionamento. Faça uma reclamação na plataforma, que é provável que eles te retornarão com um contato mais efetivo.