A Lojas CEM está presente na memória de muitos brasileiros. A empresa é responsável por revender móveis e eletrodomésticos. Além disso, a organização não tem canais de venda pela internet, apenas presencialmente. Sendo assim, se você está procurando como saber tudo sobre as Lojas CEM telefone, descobrirá como entrar em contato logo abaixo.

Em resumo, se você está procurando produtos com preços baixos, possibilidade de fazer comprar com o crédito com facilidade, além disso, receber sua entrega de forma rápida, talvez a Lojas CEM pode ser a solução para a sua compra.

Qual o Número de Telefone Lojas Cem

Em primeiro lugar é importante informar que a empresa não fornece telefone direto para o Relacionamento com o cliente. É possível contatá-los por telefones de lojas locais. Ou seja, se você está buscando atendimento por telefone, procure a loja mais próxima na sua cidade. É possível ter acesso ao número pelas informações que aparecem na plataforma de localização do Google Maps.

Como Entrar em Contato com a Loja Cem

Como vimos, a Loja Cem não fornece atendimento direto com um canal de relacionamentos para tirar dúvidas sobre as vendas e produtos. Até porque, a revendedora só faz venda presencialmente, então é muito mais válido ligar para a loja mais próxima da sua casa. No entanto, ainda é possível falar com a empresa por meio de outros canais. Confira a seguir!

Chat Lojas CEM

A Loja Cem não possibilita atendimento via Chat. No entanto, é possível preencher o formulário no site da empresa e solicitar o setor que gostaria de contatar. Basta escrever uma mensagem que eles respondem por e-mail.

Telefone WhatsApp Loja CEM

Além disso, também não é possível entrar em contato com a empresa por WhatsApp.

Telefone SAC Lojas CEM

Em resumo, a fornecedora possibilita Serviço de Atendimento ao Consumidor, no entanto, não acontece por meio de telefone. Pois é, é apenas possível entrar em contato com o SAC da empresa preenchendo o formulário no site e digitando uma mensagem.

Sendo assim, caso você esteja buscando informações, queira propor sugestões, ou fazer comentários, terá de enviar uma mensagem por esse canal.

Além Disso: Você também pode conferir qual o número da Fast Shop Telefone e o Magazine Luiza Telefone

Telefone Ouvidoria Lojas CEM

A Loja Cem infelizmente não possui atendimento por Ouvidoria. Isto é, para você fazer uma reclamação ou reportar um acontecimento utilize os meios de contato informados acima, ou recorra à meios externos de suporte.

Reclamação Loja CEM- Como fazer

Por fim, para fazer uma reclamação na Lojas CEM você poderá entrar em contato com a empresa por meio do SAC, preenchendo o formulário e enviando uma mensagem. Caso mesmo assim o problema não seja solucionado, é possível reportar o problema com a empresa denunciando no Procon ou utilizando a plataforma Fala.BR. Ademais, é possível também fazer um relado pelo Reclame Aqui. A empresa possui uma boa pontuação média de solução de problemas, sendo assim pode ser que expondo o problema na plataforma a empresa tente solucionar com mais atenção e resolva.

É importante que caso haja algum problema com a Lojas CEM ou o atendimento, o cliente tome a iniciativa de entrar em contato com a empresa.