A Losango é uma empresa que fornece empréstimos, crediário e seguros para seus clientes. Além disso, é possível solicitar qualquer uma das opções de forma prática e com as melhores opções de pagamento, de acordo com a sua realidade financeira. Sendo assim, se você é cliente da financeira e gostaria de saber como solicitar a Losango fatura, saberá a seguir.

Existem mais de uma forma de solicitar a sua fatura. Isto é, você pode gerar a segunda via pelo site, pelo aplicativo, ou telefone. Confira o passo-a-passo abaixo para saber como gerar a sua fatura Losango:

2ª Via Fatura Losango pelo Site

Em primeiro lugar, a fatura do cartão Losango costuma chegar fisicamente até a sua casa. No entanto, caso você tenha perdido a fatura do cartão, ou por algum motivo de problemas no trajeto a fatura não chegou na sua casa, você pode gerar o boleto de várias formas. Sendo assim, para solicitar uma segunda via da fatura do seu cartão por telefone pelo site Losango:

Vá até o site Losango

Entre com o seu login em “Acesse sua conta”

Vá em “Cartões”

Escolha o seu cartão e imprima a 2ª via da sua fatura

Além disso, caso você tenha perdido o seu carnê para o pagamento do Crediário Losango, você também pode imprimir a segunda via do seu cartão:

Abra seu login em “Acesse sua conta”

Vá em “Crediário”

Escolha qual o contrato e a parcela

Imprima o boleto

Em resumo, caso você tenha feito um empréstimo pessoal com a empresa e está pagando as parcelas, e você perdeu o boleto que chegou em sua casa. Não se desespere, a empresa possibilita a 2ª via no site. Para isso:

No site da empresa, entre em seu login pelo “Acesse sua conta”

Vá em “Empréstimo Pessoal”

Escolha o contrato

Imprima o boleto

2ª Via Fatura Losango pelo APP

Contudo, se você tem prefere gerar o seu boleto pelo aplicativo Losango no seu celular, é bem simples. Ou seja, é só seguir as etapas abaixo:

Abra o aplicativo

Acesse sua conta

Procure por “Gerar Boleto”

Escolha entre copiar código de barras ou salvar o boleto em PDF

2ª Via Fatura Losango pelo Telefone

Ademais, se você prefere solicitar a fatura da sua conta Losango pelo telefone, basta entrar em contato com a empresa por um dos números abaixo e solicitar o seu boleto, que eles enviam por e-mail:

Grandes Centros: 4004 4252

Demais Localidades: 0800 721 4252

Deficientes Auditivos: 0800 722 4004

2ª Via pelo WhatsApp

Infelizmente, não é possível solicitar sua fatura Losango por WhatsApp.

Onde pagar o boleto do meu cartão?

Por fim, você ainda não sabe onde pagar a fatura do seu cartão? É muito fácil, você pode escolher a maneira que melhor se adapta a sua rotina e seu conforto.

Não tem mistério, para pagar a sua fatura do Cartão Losango, basta você comparecer em qualquer agência bancária, ou correspondentes bancários, como correios, lotérica, aplicativo do seu banco, até o vencimento da sua fatura.