O Magazine Luiza está sendo uma das lojas de varejo que mais vem crescendo mercado de vendas brasileiro. Isto é em suas lojas é possível encontrar todo tipo de produto, desde eletrodomésticos até roupas, ou cosméticos. Então, se você está precisando entrar em contato com a empresa fique por aqui que informaremos sobre a Magazine Luiza telefone.

Em primeiro lugar, é comum que ocorram problemas durante, ou após, a compra de um produto. Ademais, é até provável que surja alguma dúvida sobre determinado desconto. Além disso, agora com o crescimento de golpes na internet, a ligação telefônica pode ser uma salvação para a verificação correta de alguma oferta, se é real ou não. Nesses casos, é muito importante saber os números de atendimento da empresa.

Assim sendo, se você se interessa em saber como entrar em contato para tirar suas dúvidas sobre suas compras pelo Magazine Luiza, acompanhe a publicação:

Magazine Luiza Telefone

Desse modo, antes de qualquer coisa, caso você tenha alguma dúvida sobre o Rastreamento Magazine Luiza, ou gostaria de dar alguma sugestão, fazer elogios ou reclamações, para você entrar em contato com a Central de Atendimento do Magalu pelo telefone, basta ligar: 0800 310 0002

Não só isso, se você quer realizar alguma compra por telefone, ligue: 0800 773 3838

Como Entrar em Contato

Em segundo lugar, se você tentou suporte no site do Magazine Luiza e não conseguiu encontrar o que precisava. A melhor forma de solucionar o problema é entrando em contato com a empresa diretamente. A central de atendimento funciona pelo telefone ou chat.

Chat Magazine Luiza

Sendo assim, para se comunicar com a empresa pelo chat, basta entrar no site do Magazine Luiza e falar com a Lu. A Lu é a assistente virtual que vai auxiliar o seu atendimento, com este recurso você consegue selecionar uma opção ou digitar uma mensagem.

Além disso, é possível conseguir ajuda por e-mail. É só acessar o formulário do site, preencher as informações, e enviar uma mensagem.

WhatsApp Magazine Luiza

Infelizmente o Magazine Luiza não realiza atendimento por WhatsApp.

SAC Magazine Luiza

Para falar com o SAC, é só entrar em contato pelos números de telefone informados acima.

Leia Também: Mercado Pago Telefone: Como entrar em contato com o SAC, e qual o Telefone Getnet



Ouvidoria Magazine Luiza

Em resumo, caso você já tenha sido atendido por meio de outro canal de contato do Magalu e não conseguiu ter o problema resolvido, entre em contato com a Ouvidoria Luizaseg.

Para isso, basta informar o número de protocolo do primeiro atendimento feito pelo SAC e ligar: 0800 727 2482

Ademais, é possível preencher um formulário online no site Luizaseg com o número de protocolo informado durante o atendimento realizado pelo SAC.

Observação: Caso você não tenha o número de protocolo basta entrar em contato com a empresa pelo atendimento por e-mail.

Confira Também: BMG Telefone: Como entrar em contato!

Reclamação – Como fazer

Para finalizar, se você gostaria de fazer alguma reclamação sobre o Magazine Luiza basta entrar em contato através de qualquer um dos números 0800 apresentados acima. O atendimento é 24H por dia.