Cada vez mais o comércio digital tem se tornado uma realidade para as pessoas, pois elas têm a liberdade e praticidade de comprar sem sair de casa e receber no conforto de seu lar. Hoje já é possível comprar produtos do outro lado do país e receber em pouquíssimos dias, graças à logística das transportadoras especializadas em comércio digital. Nesse post você vai conferir tudo sobre Mandaê Rastreamento.

Uma das transportadoras especializadas no ramo de comércio digital é a Mandaê, que trabalha exclusivamente com esse tipo de compra, garantindo a maior praticidade e segurança para quem vende e também para quem compra. Além disso, a Mandaê oferece a opção de rastreamento da encomenda, garantindo ainda mais confiança para a entrega.

Mandaê Rastreamento

A Mandaê disponibiliza para destinatário e remetente a opção de rastreamento da encomenda, assim é possível saber onde a encomenda está e qual a previsão de entrega dessa encomenda. Assim, caso o cliente note algum problema em sua entrega ou tenha alguma dúvida quanto a entrega, já pode entrar em contato com a Mandaê ainda com a encomenda a caminho.

Como Funciona a Mandaê Rastreio

A Mandaê disponibiliza uma plataforma exclusiva para o rastreamento das encomendas que entrega, a Ratreaê. Nessa plataforma, o cliente consegue localizar sua encomenda e seu respectivo trajeto apenas usando o número da encomenda ou o número de CPF associado com a encomenda. Saiba tudo sobre Venkon Rastreamento, e como Rastrear Pedido Carrefour.

Mandaê Rastrear Código

Para rastrear o seu pedido é necessário que o cliente tenha em mãos o número de rastreamento do pedido ou então o número do CPF associado com a encomenda. Para rastrear sua encomenda é necessário que o cliente:

Acesse o site Rastreaê, o site de rastreamento da Mandaê, que está disponível em: https://rastreae.com.br/busca;

Insira o número do rastreamento ou então o CPF vinculado a encomenda;

O trajeto de sua encomenda estará disponível para consulta.

Veja: Como fazer para Rastrear Pedido Dafiti.

Caso o cliente perceba algum problema ou tenha alguma dúvida com sua encomenda, ele deve entrar em contato com a Mandaê.

Mandaê Rastreamento – Contato

Como a Mandaê não disponibiliza um canal de atendimento através do telefone, os clientes que desejam obter contato devem acessar o site da transportadora (disponível em: https://www.mandae.com.br/entre-em-contato-conosco-mandae) e informar o motivo de seu contato. Como esse é o canal de comunicação usado pela transportadora, a equipe da Mandaê entra em contato em poucas horas e o atendimento é rápido.

Sobre a Mandaê

A transportadora Mandaê é especializada na entrega de encomendas de e-commerce, contando com uma tecnologia especializada para a logística dessas entregas. Por ser especializada em entregas do comércio online, a Mandaê possui um rápido atendimento, além de uma plataforma exclusiva para o rastreamento de uma encomenda, o que confere maior segurança para a compra e para o cliente.

Além disso, a transportadora possui uma logística que permite a integração de sua plataforma diretamente com a plataforma de venda da empresa parceira, permitindo que as compras realizadas no site da loja sejam direcionadas automaticamente para o site da transportadora, agilizando ainda mais o processo de entrega da encomenda.