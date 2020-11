Para facilitar e agilizar a consulta da segunda via da fatura do cartão, a Marisa oferece opções de fazer essa consulta sem sair de casa, através do site da loja, do aplicativo Marisa, pelo telefone e até mesmo pelo WhatsApp. Essas opções facilitam para os clientes que não receberam a sua Marisa fatura ou precisam pagar após o vencimento.

A seguir você pode conferir o passo a passo para ter em mãos a segunda via da sua fatura.

2ª Via Fatura Marisa pelo Site

Para consultar a segunda via da fatura do cartão Marisa, o cliente deve:

Acessar o site da loja: https://www.marisa.com.br/.

Selecionar a aba “Cartões Marisa”, no topo da página.

Selecionar a opção “Cartão Marisa” e depois a opção “Sou cliente”.

Clicar na opção “Solicitar a fatura” na página de informações do cartão.

Inserir o número do cartão e a senha nos campos de preenchimento. Caso o cliente ainda não tenha uma senha cadastrada, basta clicar em “Não tenho senha”.

A segunda via será disponibilizada para a consulta ou para que o cliente salve em formato PDF e possa imprimir caso queira.

2ª Via Marisa pelo Aplicativo

O cliente deve ter o aplicativo instalado para a consulta da segunda via. Para instalar o aplicativo em celulares com sistema Android basta acessar o aplicativo Google Play e buscar por “Lojas Marisa” ou clicar aqui. Para celulares com sistema IOS basta acessar o aplicativo App Store e buscar por “Lojas Marisa” ou clicar aqui.

Para consultar a segunda via da fatura do cartão Marisa, o cliente deve:

Abrir o aplicativo da Marisa, realizar o login com o CPF e a senha.

Selecionar a opção “Meus cartões” e clicar na opção “Segunda via” e escolher qual a fatura que deseja emitir.

A fatura será salva em formato PDF e poderá ser impressa depois.

2ª Via Fatura Marisa pelo Telefone

Para consultar a segunda via do cartão através do telefone, o cliente deve:

Ligar para a Central de atendimento: 4004-2211 (para as capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 728 1122 (para as demais localidades).

Solicitar com a atendente a segunda via da fatura, que será enviada pelo e-mail cadastrado.

Através desses telefones o cliente também pode solicitar o envio automático da fatura, assim todo mês a fatura é enviada por e-mail de forma automática.

Como Consultar a Segunda Via pelo WhatsApp

A fatura da Marisa também pode ser consultada pelo WhatsApp, de forma rápida e prática, basta que o cliente:

Envie uma mensagem para o número (11) 4004 2211.

Solicite a segunda via com o atendente.

A segunda via será enviada em formato PDF.

Onde Pagar a Fatura do Cartão Marisa

O cliente pode pagar a fatura do seu cartão Marisa de forma online, através do aplicativo do seu banco, ou de forma presencial, nas casas lotéricas, agências bancárias ou em caixas eletrônicos. Mas caso a fatura esteja com mais de 20 dias de atraso o cliente só poderá realizar o pagamento em uma loja Marisa.