A Marisa é uma das maiores lojas de venda de roupas femininas no Brasil. A partir da consolidação de sua marca como uma das mais escolhidas entre as mulheres consumidoras brasileiras, a empresa se destaca por apresentar opções acessíveis de roupas de vários estilos e, além disso, lingeries. Sendo assim, se você é consumidora da marca e apresenta alguma dúvida sobre determinado produto da loja ou compra, no texto abaixo iremos destacar o telefone Marisa, e as formas de entrar em contato.

Qual o Número de Telefone da Marisa

Em primeiro lugar, caso você queira entrar em contato com a empresa para saber mais sobre a Loja Virtual, utilize o número abaixo:

(11) 3383-7222

Esse número pode ser utilizado de todo o Brasil, porém fique atendo aos dias e horários de atendimento, que funcionam de 8h às 20h de segunda à sexta, e das 9h às 17h aos sábados.

Contato de Outras Lojas:

Como Entrar em Contato com a Marisa

A Maria possui vários canais de contato para atendimento ao cliente, no entanto existem canais específicos para a modalidade que você precisa. Sendo assim, é possível tirar dúvidas, realizar compras, pedir a fatura do cartão, verificar pagamentos e limites.

Chat Marisa

Para quem prefere utilizar meios de forma mais prática, sem precisa esperar no telefone. A Marisa possibilita atendimento por chat. Para isso, basta entrar no site da empresa e acessar a página de dúvidas e atendimento e preencher o formulário.

Esse canal funciona 24h para falar com a assistente virtual, por ele você consegue até solicitar a 2ª Via Fatura Marisa. Mas se você gostaria de falar com algum atendente, conseguirá entrar em contato apenas de segunda a sábado, das 8h às 20h.

Telefone WhatsApp Marisa

Se você gostaria de um atendimento mais simples e acessível ainda, nada melhor que o WhatsApp, que está completamente presente em nossa rotina diária.

A Marisa proporciona atendimento por número de WhatsApp, ou seja, basta salvar o número abaixo na sua lista de contatos para falar com a empresa: +55 21 4004-2211

Por esse canal é possível fazer compras, verificar o status do seu pedido, e questões relacionadas ao cartão Marisa, como saldo, faturas e pagamentos.

Telefone SAC Marisa

Ademais, para tirar dúvidas sobre o cartão Marisa é só entrar em contato com o SAC Cartões. Basta ligar por um dos números abaixo:

De Capitais: (11) 4004-2211

De outros locais: 0800 728 1122

No entanto, fique atento aos horários de atendimento, que funcionam de 8h às 22h de segunda à sábado, e das 12h às 20h aos domingos e feriados.

Além disso, se você está buscando o SAC da loja virtual, a Marisa possibilita o contato com esse canal de atendimento pelo número: (11) 3383-7222

Telefone Ouvidoria Marisa

A Marisa são possui atendimento específico para Ouvidoria. Sendo assim, caso você não tenha recebido atendimento de forma satisfatória e a empresa não resolveu o seu problema, será necessário recorrer à canais externos de atendimento como o Procon ou a Plataforma do Consumidor.

Reclamação Marisa – Como fazer

Para finalizar, se você deseja fazer alguma reclamação sobre os serviços ou atendimento Mariza, é possível entrar em contato pelos números de SAC fornecidos acima. Além disso, se você assistiu ou passou por algum caso ilícito, como assédio ou racismo, entre em contato com o Canal de Denúncias.

É possível utilizar o número de telefone: 0800 7016 274

Ou, enviar um e-mail para o seguinte endereço: [email protected]