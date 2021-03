A matrícula Digital 2022 é um sistema utilizado pelas escolas da rede pública de ensino no estado do Mato Grosso do Sul para que os alunos ou seus responsáveis possam realizar sua pré-matrícula diante da escola em que o aluno queira estudar. Com essa informatização os pais dos alunos não precisam mais ter que sair de casa e enfrentar horas em uma fila para fazer a matrícula de seus filhos.

Matrícula Digital 2022

Além da vantagem dos pais dos alunos poderem realizar a pré-matrícula 2022 de seu filho sem precisar sair de casa, o sistema também oferece outras atividades para otimizar a vida dos alunos em relação à escola.

Por meio desse novo sistema os alunos conseguem ter acesso às suas notas em avaliações e atividades, ficar por dentro do calendário escolar, além de sempre poderem ser informados sobre eventos escolares.

Inscrições Matrícula Digital 2022

Se você precisa realizar sua pré-matrícula 2022 ou a pré-matrícula de seu filho, basta seguir os seguintes passos abaixo que iremos explicar detalhadamente o que você deve fazer:

Primeiramente faça o acesso ao site oficial do Matrícula Digital;

Na área referente a pré-matrícula, você deverá escolher por umas das opções disponíveis;

Na página seguinte você deverá selecionar o município que reside;

E logo depois você deverá escolher pela modalidade de ensino;

Escolha o curso e também a série;

Depois você deverá clicar em “Próximo”;

Agora você deve informar todos os dados exigidos pela página;

Por fim, finalize sua inscrição.

Agora você só precisará aguardar pelo resultado de sua pré-matrícula. Caso for aprovado, você deverá se dirigir até a escola escolhida portando todos os documentos necessários que são exigidos.

Como funciona?

Como já foi citado anteriormente, a Matrícula Online serve para que os pais dos alunos não tenham a necessidade de ir até a escola para fazer a matrícula pessoalmente, tudo agora pode ser feito de casa mesmo, bastando apenas o interessado possuir acesso a internet.

Municipal

A Matrícula Digital possui foco na realização de matrículas para a rede estadual de ensino, porém o site da prefeitura possui um local onde você pode realizar a matrícula para o município.

Estadual

As matrículas realizadas para a rede estadual de ensino podem ser feitas por meio do Matrícula Digital como foi explicado no tópico sobre a inscrição. Caso tenha dúvidas de como proceder, basta dar uma olhada no tópico a respeito da inscrição que explica o passo a passo para poder realizar a matrícula sem dificuldades e com sucesso.

Documentos Necessários

Somente realizar sua pré-matrícula pelo Matrícula Online não significa que você tenha sua vaga na escola desejada garantida.

Após o processo de inscrição você deve aguardar uma lista contendo o nome de todos os selecionados que poderão efetivar suas matrículas na escola. Assim, caso você seja selecionado, você deverá ir até a escola escolhida com todos os documentos que foram solicitados, que são:

Histórico Escolar do aluno;

CPF e documento de identidade do aluno;

CPF e documento de identidade dos responsáveis.

Ficha preenchida com todos os dados que foram solicitados no site.