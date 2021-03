Você já ouviu falar do Calendário Escolar 2022? Atualmente, a educação é a única coisa que ninguém consegue tirar de nós e consequentemente, priorizar o calendário escolar, é fundamental.

Além disso, embora muitos não saibam, o Calendário Escolar 2022 é um documento oficial. Ou seja, toda escola deve informar o seu calendário à diretoria de ensino da região.

Até porque, é no calendário que possui a agenda escolar, seja de dias letivos, feriados, férias, etc.

Como Funciona o Calendário Escolar?

Em resumo, o Calendário Escolar 2022 nada mais é que um documento oficial que informa exatamente todos os dias do ano, seja dias letivos ou não letivos. Ou seja, ele é fundamental não só para os pais dos alunos se organizarem para uma viagem, plagejaram o período da matrícula fácil, por exemplo, mas também para os professores e a própria escola se organizarem.

Por que? Hoje em dia, as escolas públicas do estado precisam cumprir uma lista anual. Em outras palavras, é de obrigação da escola ensinar os alunos todas as matérias prescritas nesta lista.

Dessa forma, cabe a escola e os professores se adaptarem ao Calendário Escolar para conseguir repassar todo o conhecimento obrigatório. Até porque, principalmente no Ensino Médio com a realização do ENEM 2021, todas as matérias devem estar em dia.

Calendário Escolar 2022

Embora o Calendário Escolar 2022 seja um documento oficial, ele é público e deve ser disponibilizado para todas as pessoas. Entretanto, antigamente, ficava inviável a publicação dos mesmos e consequentemente, cabia às escolas enviarem comunicado para os pais de feriados, ponto facultativo e até reunião de pais e mestres.

Hoje em dia, é possível consultar o calendário escolar através da Secretaria da Educação, no estado de São Paulo, por exemplo, você tem acesso ao calendário Escolar 2022, clicando aqui.

Calendário Escolar 2022 com Feriados

Como foi citado no início desse artigo, o calendário escolar não serve apenas para a escola se planejar e/ou os professores se comprometem com os dias letivos para lecionar.

Mas também, é essencial para os pais e os alunos saberem exatamente quando serão as férias e claro, os feriados. Até porque, provavelmente uma das perguntas que os alunos mais recebem dos seus pais, principalmente no final do ano é: “Quando você entra de férias? Ou “Vai ter aula nesse dia?”.

Dessa forma, não só os pais, mas também os professores conseguem se programar para fazer uma viagem ou mesmo planejar alguma matéria.

Além disso, o Brasil é um dos países que mais possui feriados e pontos facultativos no mundo e consequentemente, o ensino acaba sendo prejudicado.

Porém, para minimizar qualquer atraso no ensino, com o calendário escolar os professores conseguem adaptar a sua rotina de ensino e não prejudicar os alunos.

Férias Escolares 2022

Assim como o feriado, você também tem acesso aos dias de início e término das férias escolares.

Todavia, como é de costume, as férias são divididas em duas, sendo uma, no meio do ano, ao fim do segundo bimestre e a segunda assim que os professores fecharem as notas que, atualmente, acontecem no final de novembro.