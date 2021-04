Por meio do sistema Matrícula SEDUC PI 2022, os pais dos alunos apenas necessitam possuir acesso a internet para poder fazer a pré-matrícula de seu filho. Pela Matrícula SEDUC PI 2022 serão exigidos alguns dados do aluno e de seus responsáveis, a escolha pela escola desejada e o período em que a criança irá estudar.

O estado do Piauí disponibiliza para todos os pais dos alunos estudantes da rede pública de ensino, um sistema que possibilita que eles possam realizar a pré-matrícula de seus filhos sem precisar sair de casa, tornando suas vidas mais fáceis. Pois por meio dele, os mesmos não precisam mais ter que passar horas em uma fila para poder realizar a matrícula de seu filho, e nem ter que lidar com burocracias.

Matrícula Online SEDUC PI

Como citado anteriormente, realizar a matrícula de seu filho por meio do sistema é bem simples. Se você não sabe qual o procedimento deve ser feito para a realização da matrícula, basta continuar lendo este artigo que iremos te explicar o passo a passo de maneira bem simples:

Primeiramente realize o acesso ao site oficial do SEDUC PI;

Depois você deverá clicar em “Iniciar matrícula”;

Logo em seguida será exigido o CPF do responsável, e também a data de nascimento;

Por fim, basta dar um clique em “Iniciar Matrícula” novamente;

Depois você ainda terá que preencher mais alguns dados pessoais a respeito do aluno e de seus responsáveis.

Calendário da Matrícula SEDUC PI

Assim como a maioria das escolas públicas, o calendário de matrícula normalmente se inicia durantes os meses de novembro e dezembro, para que tudo possa ser arrumado para que os alunos possam iniciar suas aulas no começo do ano seguinte.

Documentos Necessários para Matrícula SEDUC PI

Após a realização da pré-matrícula, ainda é necessário que na data certa o aluno ou seu responsável se dirija até a escola escolhida na pré-matrícula, portando todos os documentos exigidos para que possa ser concluído o procedimento da matrícula. Os documentos são:

Comprovante residencial;

Foto atualizada 3×4;

Histórico escolar;

CPF e identidade dos pais e dos alunos;

Carteirinha de vacina para alunos que possuírem menos de seis anos.

Como consultar o Boletim Online SEDUC PI

Outra ferramenta que o governo do Piauí disponibilizou para a utilização dos alunos, foi o Boletim Online SEDUC PI. Por meio do Boletim Online é possível que os alunos consultem suas notas recebidas em avaliações, trabalhos e atividades escolares. Para acessar o boletim basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiramente realize o acesso do site oficial do SEDUC PI;

Logo após informe seu login juntamente com a senha;

Entre na opção da “página do aluno”;

Por fim, procure por “Boletim Online”.

Portal do Aluno SEDUC PI

Além da facilidade que o site disponibiliza para que o aluno possa conferir suas notas por meio do Boletim do Aluno, o site também disponibiliza o Portal do Aluno, onde o mesmo encontra um sistema para poder auxiliá-lo com as atividades que ocorrem na escola. Para poder acessar o portal do aluno, basta seguir os seguintes passos:

Primeiramente acesse o site oficial do SEDUC PI ;

; Insira seu login e senha;

Por fim, procure pela opção “Portal do Aluno”.