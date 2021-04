A matrícula escolar SEDUC AL 2022 é um procedimento anual e obrigatório para os alunos matriculados em escolas públicas em Alagoas, mesmo nos casos onde os alunos já estão matriculados na escola. A Matrícula SEDUC AL 2022 é feita em duas etapas, como iremos explicar mais adiante, e a primeira etapa é realizada de forma virtual e simples, através da plataforma SEDUC AL.

A plataforma SEDUC AL foi criada pelo Governo de Alagoas, e é através dela onde pais ou responsáveis podem consultar informações sobre o aluno, seu boletim de desempenho escolar e realizar a matrícula desse aluno.

Matrícula Online no SEDUC AL

Conforme citamos anteriormente, a matrícula é dividida em duas etapas: pré-matrícula e efetivação da matrícula. Na etapa da pré-matrícula, o responsável pelo aluno acessa o portal SEDUC AL para informar para qual escola deseja transferir ou manter o aluno.

Após essa etapa, a escola seleciona os alunos, de acordo com os seus critérios, e os responsáveis pelos alunos selecionados comparecem à escola levando os documentos que comprovem as informações preenchidas na pré-matrícula.

Para fazer a pré-matrícula, que é obrigatória para a efetivação da matrícula, é necessário que os pais ou responsáveis pelo aluno:

Acesse a página de matrículas SEDUC AL, disponível em: http://www.matriculaonline.al.gov.br/;

Selecione a opção “Matrícula + (ano letivo atual)”;

O site irá redirecionar o responsável para o sistema SAGEAL, onde deverá preencher os campos solicitados;

Selecione qual a série, o turno e a escola em que deseja matricular o aluno;

Confira as informações informadas e confirme a pré-matrícula.

Após a realização da pré-matrícula basta aguardar o resultado de quais alunos foram selecionados para a efetivação da matrícula.

✅ Descubra também como efetuar a sua matrícula:

Calendário de Matrícula SEDUC AL

Para realizar a matrícula, é necessário estar atento ao calendário de matrícula, pois não são aceitas matrículas após o período estipulado. Para consultar o calendário, o responsável pode visitar o site: http://www.matriculaonline.al.gov.br/ e selecionar a opção “Calendário”.

Documentos necessários na Matrícula SEDUC AL

Na segunda etapa da matrícula, a da efetivação, é necessário ir até a escola com os documentos solicitados para comprovar os dados informados para a pré-matrícula. Os documentos podem variar de acordo com a série em que o aluno está matriculado, mas basicamente são:

Documento de identificação, do responsável legal e aluno (pode ser CNH, RG ou Certidão de Nascimento);

Comprovante de endereço (pode ser uma conta de energia ou de internet);

Histórico escolar do aluno (caso o aluno esteja sendo transferido para aquela escola).

✅ Participe também das inscrições:

Como consultar o Boletim Online SEDUC AL

Uma forma de acompanhar o desempenho escolar do aluno de forma prática e rápida é através do Boletim Online. No boletim são informadas as notas e a frequência escolar do aluno. Para consultar o Boletim Escolar Online do aluno, o responsável pelo aluno deve:

Acessar o sistema SAGEAL, disponível em: https://sageal.caedufjf.net/sageal/login.faces;

Realizar o login com os dados do responsável cadastrados na secretaria da escola;

Selecionar a opção de consulta do boletim escolar.