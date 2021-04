Matrícula SEDUC CE 2022: www.seduc.ce.gov.br

A Matrícula SEDUC CE 2022 é um sistema criado pelo governo estadual do Ceará para facilitar a maneira como os pais de alunos realizam as matrículas de seus filhos. Por meio deste sistema não é mais necessário que os responsáveis pelo aluno precisem ir até a escola do mesmo e enfrentar algumas horas de fila para ter que conseguir realizar a matrícula de seu filho.

Matrícula Online SEDUC CE

Para realizar a matrícula por meio do sistema SEDUC CE é bem simples e fácil, os pais ou até mesmo o aluno pode fazer esse processo sem nem precisar sair de casa, para isso basta apenas que o interessado tenha acesso a internet. Se você possui dúvidas a respeito de como realizar sua matrícula, continue lendo este artigo que iremos te mostrar o passo a passo de como suceder:

Primeiro faça o acesso ao site oficial do SEDUC CE ;

; Depois verifique se os prazos para a realização das pré-matrículas já estão acontecendo;

Ao abrir a página, procure pela opção para realizar sua inscrição;

Depois você deverá preencher um formulário informando seus dados pessoais;

Por fim, finalize a inscrição e já deixe pronto todos os documentos que serão utilizados.

No prazo certo, a escola irá avisar para que os pais dos alunos se encaminhe até a escola para finalizar o processo da inscrição apresentando todos os documentos que foram solicitados.

Calendário da Matrícula SEDUC CE

É importante que os interessados fiquem atentos às datas de quando o calendário de pré-matrículas se inicia.

Normalmente as pré-matrículas começam a ser realizadas durante o mês de novembro para que a escola possa se programar e dar início às aulas logo no começo do ano seguinte.

Documentos Necessários para Matrícula SEDUC CE

Após os pais dos alunos realizarem a pré-matrícula de seus filhos por meio do sistema, na data certa os mesmos terão que ir até a escola escolhida portando todos os documentos necessários para poderem finalizar o procedimento da matrícula.

Se você não sabe quais os documentos devem estar carregando no momento de ir até a escola, logo abaixo iremos mostrar uma lista informando todos eles:

Comprovante residencial;

Foto 3×4 recente do aluno;

Documento de identidade e CPF do aluno;

CPF e documento de identidade dos pais ou responsáveis;

Para crianças com menos de 6 anos, é necessário levar a carteirinha de vacinação atualizada;

Comprovante de realização da pré-matrícula.

Como consultar o Boletim Online SEDUC CE

O sistema do SEDUC CE não serve apenas para a realização das matrículas. Por meio dele o aluno também pode conferir suas notas em avaliações e atividades na área do Boletim Online SEDUC CE.

Se você já tiver realizado sua matrícula com sucesso e agora deseja verificar o Boletim do Aluno, basta seguir os seguintes passos abaixo para acessá-lo:

Primeiramente realize o acesso ao site oficial do SEDUC CE;

Depois procure por “Acessar sua conta”;

Por fim, informe seu número de matrícula juntamente com a senha criada.

Portal do Aluno SEDUC CE

Além do aluno poder acessar suas notas por meio do sistema do SEDUC CE no Boletim Online, o site também apresenta um portal onde o aluno tem acesso a informações a respeito da escola, como calendário escolar, e eventuais informações da secretaria da escola a respeito de eventos feriados, entre outras.

Para acessar o Portal do Aluno, bastas fazer os seguintes passos a passo informado abaixo:

Primeiro faça o acesso ao site oficial do SEDUC CE;

Informe seu login juntamente com a senha criada anteriormente;

Por fim, tenha acesso às informações disponibilizadas pela escola para os alunos.