O processo de matrícula SEDUC GO 2022 é realizado em duas etapas: a primeira etapa é chamada de pré-matrícula e é realizada para poder saber a relação de alunos que estão interessados em frequentar aquela escola. Já a segunda etapa da matrícula SEDUC GO 2022 consiste na efetivação da matrícula, e só participam dessa etapa os alunos que foram selecionados na pré-matrícula.

Matrícula Online SEDUC GO 2022

A matrícula do aluno é um processo obrigatório em todas as escolas, tanto para alunos que já estão matriculados quanto para os que irão ingressar naquela escola. O processo da matrícula escolar em Goiás é feito pelos pais e atualmente é realizado através do portal da Secretaria de Estado e Educação de Goiás (chamado de SEDUC GO), assim possibilitando que os pais possam realizar essa matrícula de forma online e rápida, sem precisar se deslocar até a escola nas duas etapas da matrícula.

Através do SEDUC GO o responsável pode realizar a pré-matrícula do aluno, que é um processo indispensável para que o aluno possa estudar naquela escola onde realizou a pré-matrícula, e mesmo que já esteja matriculado nessa escola, esse processo é necessário. Para realizar a pré-matrícula é necessário que o responsável:

Acesse a página para matrículas no site do SEDUC GO, disponível em: http://www.matricula.go.gov.br/matricula/website/index.html;

Selecione a opção para realizar a matrícula (essa opção só estará disponível se o período de matrículas estiver aberto);

Preencha os campos com o nome completo do aluno, data de nascimento, nome da mãe, informações para contato;

Selecione qual o curso, a série e o turno em que deseja matricular o aluno;

Selecione três opções de escola, por ordem de preferência;

Confirme os dados e aguarde o resultado dessa etapa da matrícula.

É necessário escolher três opções de escola, pois caso a primeira não possua vagas disponíveis para o aluno, a segunda ou a terceira opção podem ter vagas. As vagas são distribuídas de acordo com os critérios estabelecidos pela escola, como por exemplo a proximidade entre a casa do aluno e a escola.

Após o resultado, caso o aluno tenha sido selecionado, o responsável deverá comparecer na escola, portando os documentos necessários que comprovem as informações preenchidas na pré-matrícula.

Portal do Aluno SEDUC GO

Para acessar o Portal do Aluno SEDUC GO, é necessário que o responsável pelo aluno:

Acesse o site do SEDUC GO, disponível em: https://site.educacao.go.gov.br/;

No final da página, selecione a opção “Portal Educa”;

No Portal Educa estão disponíveis diversos serviços para o aluno.

Boletim Escolar Online Goiás

Para acompanhar o desempenho escolar do aluno, o pai ou responsável pode consultar o boletim escolar online utilizando o aplicativo “Palma da mão”, um aplicativo desenvolvido pela Secretaria de Educação para que os pais possam acompanhar informações sobre os alunos matriculados nas escolas públicas de Goiás. Para realizar a consulta é necessário que ele:

Instale o aplicativo “Palma da mão Goiás”;

Realize o login no aplicativo;

Insira os dados solicitados;

O boletim escolar estará disponível para consulta.