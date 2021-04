A Matrícula Online SEDUC MA 2022 é um sistema criado pelo governo do estado do Maranhão onde por meio dele os alunos estudantes da rede pública ou seus responsáveis podem realizar a pré-matrícula para as escolas de Ensino Fundamental e Ensino Médio.

Por meio desse sistema os alunos ou seus responsáveis não possuem mais a necessidade de ter que se deslocar até a escola desejada e passar por um processo demorado de burocracia para poderem realizar a matrícula.

Matrícula Online SEDUC MA 2022

Apesar do processo ser simples, há muitas pessoas que precisam de ajuda na hora de fazer sua inscrição. Por isso se você não sabe como realizar sua matrícula, basta seguir o seguinte passo a passo abaixo:

Primeiramente realize o acesso ao site oficial do SEDUC MA;

Ao entrar na página principal, procure pela opção “Novo Cadastro”;

Logo após será necessário preencher alguns dados pessoais;

Após finalizar, você deve clicar em “Finalizar Cadastro”;

Por fim, basta aguardar que a plataforma realize a confirmação de sua pré-matrícula.

Calendário da Matrícula SEDUC MA

É importante que os alunos e seus responsáveis fiquem atentos ao prazo de abertura para poderem realizar a pré-matrícula, que normalmente se inicia durante os meses de novembro e de dezembro, para que a escola possa se planejar e estar preparada para receber os alunos logo no início do próximo ano.

Documentos Necessários para Matrícula SEDUC MA

Após ter realizado sua pré-matrícula e o sistema apontar sua aprovação, na data correta, os alunos ou seus responsáveis devem se dirigir até a escola escolhida no momento da pré-matrícula portando todos os documentos necessários que são exigidos para poderem finalizar o procedimento da matrícula.

Os documentos necessários são os seguintes:

CPF e Carteira de Identidade do Aluno e de seus responsáveis;

Certidão de quando o aluno nasceu;

Comprovante residencial de no máximo os últimos 3 meses;

Histórico Escolar;

Para os meninos maiores de 18 anos, é necessário o comprovante referente ao alistamento militar.

Como consultar o Boletim Online SEDUC MA

O sistema apresenta o Boletim do Aluno, onde os alunos e seus responsáveis podem fazer a consulta das notas obtidas pelo aluno em suas avaliações, trabalhos e atividades escolares. Para acessar o Boletim do Aluno basta seguir o seguinte passo a passo:

Primeiro você deve acessar o Sistema Integrado de Administração de Escolas Públicas pertencente ao governo do estado do Maranhão;

Depois você deverá preencher o formulário informando o código do aluno, assim como sua data de nascimento;

Após preencher o formulário basta clicar em “Entrar”;

Portal do Aluno SEDUC MA

O Portal do Aluno é uma plataforma criada para que os alunos possam visualizar as atividades e eventos que acontecem nas escolas por meio da internet. É dentro do portal do aluno que podemos encontrar o Boletim Online. Para acessar o portal do aluno, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Acesse o site oficial do SEDUC MA;

Informe o código do aluno junto com sua data de nascimento;

Procure pela opção Portal do Aluno.