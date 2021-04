A Matrícula SEDUC Manaus 2022 é um processo anual e obrigatório para todos os alunos matriculados em alguma escola da rede pública de ensino em Manaus, tanto para alunos que desejam ingressar naquela escola quanto para os que já estão matriculados na escola. A Matrícula SEDUC Manaus 2022 é realizado em duas partes, como iremos explicar no decorrer do texto, sendo que a primeira parte é feita de forma online, através do SEDUC Manaus.

O SEDUC Manaus é uma plataforma do Governo do estado do Amazonas, e através dela os alunos matriculados em escolas públicas do estado do Amazonas podem consultar e realizar diversos serviços, como a rematrícula escolar.

Matrícula Online SEDUC Manaus

O processo de matrícula, como mencionamos, é feito em duas partes: a pré-matrícula, onde o responsável pelo aluno informa o interesse em uma vaga em uma escola de seu interesse, enquanto a segunda parte é destinada para a efetivação da matrícula do aluno, e só é realizada por alunos selecionados na pré-matrícula.

Para realizar a pré-matrícula, um processo indispensável para a matrícula efetiva do aluno, é necessário que o responsável pelo aluno:

Acesse a página destinada para as matrículas do site do SEDUC Manaus, disponível em: https://matriculas.am.gov.br/;

Selecione a opção para realizar a matrícula, selecionando a opção “Transferências” para os alunos que já estão matriculados em outra escola, ou “Novos alunos” para alunos que irão ingressar na rede pública de ensino do Amazonas pela primeira vez;

Selecione a opção “Realizar Cadastro” e preencha as informações solicitadas (caso já possua um cadastro no portal, basta realizar o login, mas lembre-se que esse cadastro é do responsável, portanto o cadastro do aluno usado para acessar a plataforma não serve);

Informe os dados solicitados pelo sistema, selecione a opção de escola onde deseja realizar a pré-matrícula e confirme a matrícula.

Após a pré-matrícula, a escola irá analisar o número de vagas e o número de alunos interessados nessas vagas, e selecionar os alunos para a efetivação da matrícula, de acordo com os critérios estabelecidos pela escola, como por exemplo a distância entre a casa do aluno e a escola.

Os responsáveis pelos alunos selecionados nessa primeira etapa devem comparecer até a escola, portando os documentos exigidos pela escola para comprovar os dados informados na pré-matrícula.

Calendário da Matrícula SEDUC Manaus

As duas etapas da matrícula só podem ser realizadas dentro do calendário escolar estipulado pela Secretaria de Educação.

Para consultar o calendário de matrícula SEDUC de Manaus, é necessário acessar o site: https://matriculas.am.gov.br/, selecionando a opção “Calendário” no topo da página.

Documentos necessários para a matrícula SEDUC Manaus

Para efetivar a matrícula é necessário apresentar os documentos comprobatórios dos dados informados na pré-matrícula. Os documentos podem variar de acordo com a escola e com o ano do aluno matriculado, mas basicamente são:

Documento de identificação do aluno e do responsável (como RG ou certidão de nascimento);

Comprovante de endereço (como conta de energia ou de internet);

Histórico escolar do aluno (caso venha de outra escola através de transferência).

Como consultar o Boletim Online SEDUC Manaus

Para consultar o boletim escolar do aluno e acompanhar o seu desempenho escolar de forma online e prática, basta que o responsável pelo aluno:

Acesse o site do SEDUC AM, disponível em: https://portaleducacional.seduc.am.gov.br/#!/login;

Selecione a opção “Responsável pelo aluno” e realize o login;

No site será possível consultar o boletim e diversas outras informações sobre o aluno.