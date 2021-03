Com o objetivo de informatizar a maneira como estudantes da rede pública de ensino do estado do Mato Grosso realizam suas matrículas, o Governo do Estado criou a Matrícula SEDUC MT 2022. Ela serve tanto para novos estudantes, como para estudantes que desistiram do curso anteriormente e para aqueles que abandonaram a escola.

Matrícula Online SEDUC MT

A Matrícula Online SEDUC MT 2022 surgiu para facilitar o procedimento em que os alunos ou seus responsáveis realizam a matrícula. Agora com esse sistema que pode ser acessado por meio da internet, os interessados não precisam mais ter que ir até a instituição onde desejam estudar e ter que enfrentar horas de filas e inúmeras burocracias para poder realizar sua matrícula.

Todo esse procedimento agora pode ser realizado de casa mesmo, seguindo os seguintes passos:

Primeiro faça o acesso ao site oficial do SEDUC MT;

Depois você deverá clicar em “Fazer Matrícula”;

Logo após você deverá fazer o preenchimento de um formulário informando seu login e senha;

Após ter feito o login, será o momento de preencher o formulário de matrícula, nele você deverá informar seus dados pessoais, assim como alguns dados de seu responsável;

Depois você deverá informar qual cidade e ano que deseja cursar o ano letivo;

Por fim, procure pela opção “Concluir Matrícula” e pronto.

Lembrando que será informado uma data em que o aluno ou seu responsável deverá comparecer na escola de interesse portando todos os documentos necessários para finalizar o procedimento da matrícula.

Calendário da Matrícula SEDUC MT

Todo ano a Secretaria de Educação do governo do estado do Mato Grosso disponibiliza o calendário para que os alunos ou responsáveis possam realizar as matrículas. É importante ficar atento aos avisos da secretaria para não perder o prazo para pré-matrícula que acontece normalmente durante o mês de novembro.

Documentos Necessários para Matrícula SEDUC MT

Para que o procedimento da matrícula seja finalizado de acordo com as normas das escolas, é necessário que os alunos ou seus responsáveis compareçam na escola no dia informado segundo o calendário da secretaria para poderem apresentar todos os documentos solicitados. Os documentos exigidos pelas escolas são:

Uma foto 3×4 recente;

Carteirinha de vacinação atualizada;

Cópia da certidão de quando o estudante nasceu;

Comprovante residencial;

Histórico Escolar ou documento que comprove a transferência do aluno;

Cópia dos documentos dos responsáveis pelo aluno;

Atestado referente ao trabalho dos responsáveis pelo aluno.

Como consultar o Boletim Online SEDUC MT

Para fazer a consulta no Boletim Online 2022, basta seguir os seguintes passos:

Faça o acesso ao Portal do Aluno SEDUC MT 2022 ;

; Informe seu login juntamente com a senha;

Por fim, informe os caracteres que irão aparecer na tela e depois clique em “Entrar”;

Ao acessar o portal, procure pela opção de “Boletim do Aluno”.

Portal do Aluno SEDUC MT

O Portal do Aluno é uma plataforma onde os alunos podem conferir todas as atividades realizadas durante o ano letivo.

Lá o aluno poderá verificar suas notas em avaliações e trabalhos, conferir suas presenças e faltas, ter acesso ao calendário escolar, assim como se informar a respeito de assuntos sobre as escolas.

Para acessar o Portal do Aluno basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro acesse o site oficial do SEDUC MT;

Depois você deverá informar seu login juntamente com sua senha;

Insira o código de segurança que irá aparecer na imagem;

E por fim clique em “Entrar”.