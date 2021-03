Todos os alunos que desejam realizar suas matrículas para o ano letivo devem ficar atentos à Matrícula SEDUC PA 2022. Por meio dele os alunos ou responsáveis podem solicitar pela realização da pré-matrícula sem precisar ter que se dirigir até a unidade desejada. A matrícula SEDUC PA 2022 de casa mesmo, para isso basta que o interessado tenha acesso a internet.

Matrícula Online SEDUC PA

Para os interessados em realizar sua pré-matrícula, saiba que o procedimento é bem fácil e simples. Mas lembre que é necessário que o aluno tenha acesso a internet pois é por meio dela que o procedimento deve ser realizado.

Se não sabe como proceder sua matrícula, basta seguir os seguinte passo a passo abaixo que lhe mostraremos como realizá-la:

Primeiramente você deve acessar o site oficial do SEDUC PA;

Ao entrar na página principal, vá até o final dela e procure pela opção “Faça a sua pré-matrícula”;

Depois será o momento em que você deve escolher pela modalidade que deseja (Ensino fundamental, médio ou EJA);

Agora você deverá informar os dados exigidos pela página;

Por fim, finalize sua inscrição e não deixe de conferir a data em que terá que ir até a unidade escolhida com os documentos para finalizar o procedimento da matrícula.

✅ Veja também como efetuar a sua família:

Portal do Aluno SEDUC PA

Depois de já ter realizado a pré-matrícula no portal do SEDUC PA, agora com o login e senha criados você pode acessar as informações disponíveis no portal, assim como acessar vários serviços disponibilizados pela plataforma.

O procedimento para entrar no portal é bem simples, para isso basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro você deve acessar o site oficial do SEDUC PA;

Depois será o momento de informar seu login juntamente com a senha cadastrada anteriormente;

Caso não possuir um login e senha você deverá procurar pela opção de “Criar usuário”;

Por fim, digite todos caracteres informados na tela e dê um clique em “Entrar”.

Boletim Escolar Online Pará

O Boletim do Estudante contém todas informações necessárias que os alunos precisam para se manterem informados a respeito das atividades escolares, nele será possível verificar notas, presenças, o andamento do ano escolar do aluno, assim como avisos que a escola precisa dar aos alunos.

Para poder acessar o Boletim do Aluno, basta seguir as seguintes etapas abaixo:

Primeiro você deve acessar o site oficial do SEDUC PA;

Logo depois você deve informar os dados exigidos pelo portal para a realização do login e também para poder emitir o Boletim Escolar online;

Logo depois você já terá acesso ao documento e poderá fazer sua emissão de maneira rápida e fácil.

✅ Veja também como efetuar a sua família:

Pré-Matrícula SEDUC PA

Para que você possa reservar sua matrícula diante de uma das mais de mil escolas presentes no estado do Pará, é importante que você realize sua pré-matrícula através do SEDUC PA.

Para realização da pré-matrícula, você deve fazer o mesmo procedimento feito no tópico acima a respeito da Matrícula Online SEDUC PA. Lembrando que será necessário que você apresente todos os documentos exigidos no momento de realizar sua inscrição.