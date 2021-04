Todo ano, pais ou responsáveis devem realizar a matrícula de alunos matriculados em uma escola da rede pública de ensino do estado de Pernambuco. A Matrícula SEDUC PE 2022 é obrigatória, e os alunos que não são matriculados dentro do período estipulado (mesmo os que já estudam naquela escola) podem perder sua vaga na escola. Para facilitar o processo da Matrícula SEDUC PE 2022, uma das etapas da matrícula é realizada de forma online, através do SEDUC PE.

O SEDUC é uma plataforma, criada pelo governo do estado de Pernambuco, que disponibiliza a consulta a diversos serviços escolares para pais ou responsáveis, sem que eles tenham que se deslocar até a escola, como a consulta de boletim escolar, emissão de documentos, além, é claro, da matrícula escolar.

Matrícula Online SEDUC PE

A matrícula é dividida em duas etapas: a pré-matrícula, onde o responsável pelo aluno escolhe a escola em que deseja matricular o aluno, e informa os dados solicitados pela escola.

Após essa etapa, a escola realiza uma seleção dos alunos que irão preencher as vagas disponíveis, e acontece a segunda etapa, de efetivação da matrícula, onde os responsáveis desses alunos devem comparecer na escola com os documentos que comprovem os dados informados na etapa anterior.

Para realizar a pré-matrícula, que é indispensável para a efetivação de matrícula, o responsável pelo aluno deve:

Acesse a página para matrículas em Pernambuco, disponível em: https://www.matricularapida.pe.gov.br/#/;

Selecione a opção “Faça sua inscrição”;

Realize o login no site (ou se cadastre caso não possua uma conta cadastrada);

Informe os dados solicitados pela página;

Escolha a escola, a série e o turno em que deseja matricular o aluno;

Revise os dados informados e confirme a pré-matrícula.

Após a realização da pré-matrícula, o responsável pelo aluno estar atento ao calendário de matrícula, e caso o aluno seja selecionado na fase de pré-matrícula, o responsável deve comparecer na escola, portando os documentos solicitados pela escola.

Calendário de Matrícula SEDUC PE

Para consultar o calendário da matrícula e não perder o prazo para realizar a matrícula, o responsável deve acessar o site: https://www.matricularapida.pe.gov.br/#/ e selecionar a opção “Calendário da Matrícula”.

É importante ressaltar que não são aceitas matrículas realizadas após a data final da matrícula, e os alunos que não realizarem a matrícula podem perder sua vaga, mesmo que já estejam estudando naquela escola.

Documentos necessários na Matrícula SEDUC PE

Para efetivar a matrícula alguns documentos são solicitados pela escola. Os documentos podem variar de escola para escola, mas basicamente são:

Documento de identificação (do responsável e do aluno);

Comprovante de endereço;

Histórico escolar do aluno (caso seja aluno de transferência).

Como consultar o Boletim Escolar Online SEDUC PE

Uma forma rápida e prática de consultar o desempenho escolar do aluno é através do boletim escolar online. Com o boletim escolar online, o responsável pelo aluno pode consultar de forma virtual informações como notas, frequência escolar e outras informações importantes sobre a vida acadêmica do aluno. Para consultar o boletim de forma online, é necessário que o responsável:

Acesse o sistema SIEPE, disponível em: https://www.siepe.educacao.pe.gov.br/;

Realize o login (no topo da página);

Selecione a opção “Boletim”;

O boletim escolar do aluno estará disponível para consulta, com as notas e faltas e cada disciplina.