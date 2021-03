A Matrícula SEDUC RS 2022 é uma plataforma criada pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de otimizar o atendimento aos alunos e seus responsáveis. Por meio da Matrícula SEDUC RS 2022, os alunos podem realizar sua pré-matrícula diante de uma escola de forma online, assim é evitado com que pais de alunos tenham a necessidade de passar horas em um fila esperando para realizar a matrícula de seu filho.

Matrícula Online SEDUC RS

Por meio da matrícula SEDUC RS, os alunos têm a possibilidade de realizarem suas matrículas nas escolas da rede de ensino público no Ensino Fundamental, Ensino Médio e também na Educação Profissional. Se você ainda não sabe como realizar sua matrícula, basta seguir o passo a passo que será mostrado logo abaixo:

Primeiramente faça o acesso ao site oficial da Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul;

Após entrar no site, você deverá clicar em “Serviços e informações”;

Depois você deverá clicar em “Matrícula na Escola Pública”;

Em seguida procure por “Ficha de Inscrição”;

Depois você deverá fazer o preenchimento de todos os dados solicitados, e também selecionar em qual unidade o mesmo deseja realizar seu ano letivo;

Após realizar a inscrição, você terá acesso a um número referente ao teu protocolo;

Por fim, você deverá aguardar a confirmação de sua matrícula, e caso tudo esteja certo, na data correta você deverá se dirigir até a unidade escolhida munido de toda a documentação necessária para finalizar o procedimento de sua matrícula.

✅ Veja também como efetuar a sua inscrição pela internet:

Calendário da Matrícula SEDUC RS

É importante que os alunos e seus responsáveis fiquem atentos aos prazos solicitados pela escola para que sejam realizadas as pré-matrículas e as matrículas.

Normalmente as inscrições para pré-matrículas 2022 são realizadas no mês de novembro e as matrículas no mês de janeiro, dessa forma a escola tem um tempo para se organizar e deixar tudo no esquema para o início das aulas no ano seguinte.

Documentos Necessários para a Matrícula SEDUC RS

Após ter a confirmação de seu cadastro diante da plataforma do SEDUC RS 2022, e ter sua vaga assegurada pela escola escolhida, será o momento de se dirigir até a instituição portando todos os documentos necessários para concluir o procedimento da matrícula. Os documentos exigidos são:

Documento de identidade com foto, podendo ser CNH, Carteira de Identidade ou RG;

Certidão de quando o aluno nasceu;

Histórico Escolar do aluno;

Comprovante residencial cadastrado no nome do responsável;

Documento com foto do responsável pelo aluno.

✅ veja também como acessar:

Como consultar o Boletim Online SEDUC RS

Você também pode conferir seu Boletim Online por meio da plataforma do SEDUC RS da seguinte forma:

Primeiramente faça o acesso do site oficial do SEDUC RS;

Depois você deverá procurar pela opção de “Login”;

Logo após faça o preenchimento do formulário informando seu login juntamente com a senha cadastrada;

Por fim, após preencher todos os dados e conferir, basta clicar em “Enviar”.

Se tudo estiver correto, o aluno e seus responsáveis já poderão ter acesso ao Boletim Online do aluno.

Portal do Aluno SEDUC RS

O portal do aluno é destinado para que os alunos possam acessar as informações a respeito de seu ano letivo disponibilizadas pela escola. Para acessar o Portal, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro acesse o site oficial do SEDUC RS;

Depois você poderá acessar o Portal do Aluno informando seu CPF ou por meio de uma conta Google.