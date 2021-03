O Programa Matrícula SEDUC TO 2022 teve sua criação por meio do Governo do Estado de Tocantins, e tem como finalidade facilitar o procedimento de realizar matrícula feito pelos alunos estudantes da rede pública de ensino. Por meio da Matrícula SEDUC TO 2022, os alunos ou responsáveis não precisam mais ter que ficar por horas em filas e nem precisar ter que lidar com burocracias.

Matrícula Online SEDUC TO

O procedimento para realizar sua pré-matrícula na Matrícula SEDUC TO 2022 é bem simples e fácil, podendo ser feito pelos responsáveis do aluno ou até mesmo pelo próprio aluno. Se você tem interesse em realizar sua pré-matrícula mas não sabe como proceder, basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiramente você deve fazer o acesso do site oficial do SEDUC TO;

Depois será o momento de informar seus dados pessoais assim com alguns dados de seus responsáveis;

Depois você deverá escolher três escolas para poder estudar assim como deverá escolher três turnos para poder estar realizando seu ano letivo;

No próximo passo, você apenas deverá clicar em “Salvar”;

Ao final do procedimento, será gerado um protocolo que deverá ser guardado.

Por meio do protocolo adquirido, você poderá conferir se a vaga que deseja diante da escola foi reservada. Tudo isso pode ser feito no mesmo site, lembrando que caso tenha sua vaga assegurada, você deverá ir até a escola escolhida portando os documentos necessários para a confirmação de sua matrícula.

Calendário da Matrícula SEDUC TO

É importante que o interessado fique de olho nas datas informadas pelo site para saberem a respeito do calendário de matrícula. Normalmente o SEDUC TO começa o processo de confirmação de matrículas durante o mês de novembro para deixar tudo preparado para o próximo ano.

Documentos Necessários para Matrícula SEDUC TO

É importante ficar por dentro de quais são os documentos exigidos para que o aluno possa realizar sua matrícula. Se você ainda não sabe quais são eles, basta conferir logo abaixo:

Documento oficial com foto e CPF;

Comprovante residencial;

Para alunos que irão estudar nos termos da primeira a quinta série, será necessário o cartão de vacinação atualizado;

Certidão de quando nasceu;

Comprovante de dispensa militar;

Histórico escolar.

Como consultar o Boletim Online SEDUC TO

Outra novidade é a maneira com que os alunos e seus pais podem verificar o boletim de seus filhos. Agora as escolas do estado de Tocantins contam com um Boletim Online que pode ser acessado de qualquer lugar, bastando apenas que o aluno possua internet.

Para realizar seu acesso no Boletim basta seguir os seguintes passo abaixo:

Primeiramente você deve acessar o Portal do Aluno SEDUC TO;

Depois você deverá informar o ID do Aluno juntamente com sua data de nascimento;

Por fim, basta apenas clicar em “Entrar”.

Portal do Aluno SEDUC TO

No mesmo local onde o aluno pode verificar o Boletim online, ele pode acessar informações a respeito de seu ano letivo como datas de avaliações, notas, e informações gerais que a escola precisa dar aos alunos.

Para acessar o Portal do Aluno basta seguir os seguintes passos abaixo:

Primeiro acesse o Portal do Aluno SEDUC TO;

Informe a data de nascimento assim como o ID do aluno;

Por fim, basta clicar em “Entrar” e verificar as informações disponíveis para os alunos.