Movida UBER – Atualmente, a Uber é uma das empresas de transporte por aplicativo mais conhecidas e usadas no mundo todo. Os motoristas da Movida UBER têm a vantagem de poder fazer seus próprios horários de trabalho e decidir em quais regiões irão trabalhar. Muitos motoristas inclusive conciliam o trabalho de motorista da Uber com outro emprego, para aumentar a sua renda familiar mensal.

No entanto, muitas pessoas que desejam trabalhar como Uber não conseguem virar motoristas do aplicativo pois não têm carro ou seus carros não atendem aos requisitos estabelecidos pela plataforma. A boa notícia é que é possível alugar um carro para trabalhar na Uber, e com o faturamento mensal como motorista é possível arcar com os custos do aluguel.

Movida Uber

Pensando nos motoristas que não têm um veículo próprio que atenda às condições estabelecidas pela Uber, a Movida oferece a opção de alugar carros, com conforto, segurança e gastos menores do que manter um veículo próprio. Para poder alugar um carro com a Movida Uber é necessário cumprir alguns requisitos, além de se comprometer com o cuidado do carro.

Por se tratar de um aluguel mensal, os valores são bem menores do que os aluguéis convencionais de carros. Além disso, ao alugar um carro é possível dividir esse carro entre duas pessoas, assim aumentando o período trabalhado e dividindo os custos do aluguel do carro para cada motorista.

Como funciona o Aluguel Movida Uber

O processo de aluguel com a Movida é simples e prático. O motorista se cadastra na Uber (desde que atenda todos os requisitos estabelecidos pela plataforma), vai até uma locadora Movida, escolhe um veículo, fecha o contrato e paga o caução. Após esse pagamento, basta ativar o carro no aplicativo da Uber e começar a dirigir.

Requisitos para Alugar Movida Uber

Para alugar um carro através do Movida Uber é necessário atender aos seguintes requisitos:

Ter 21 anos ou mais;

Ter uma CNH definitiva, do tipo B ou superior e com EAR;

Não ter restrição de crédito (como nome no SPC);

Ter um cartão de crédito com o limite necessário para o pagamento da caução (que é em torno de R$600,00).

Valor

Os valores para alugar um carro variam de acordo com o modelo do veículo e ano. O valor do aluguel é mensal, e o preço de locação será o de 30 diárias, que começam a ser contabilizadas no momento em que o veículo sai da locadora. Além disso, o valor final do aluguel sofre acréscimo de acordo com a quilometragem excedente e de outros serviços que podem ser contratados.

Outro ponto que merece muita atenção é que o valor do aluguel de um mês não é necessariamente igual ao do próximo mês, pois podem ser aplicados a esse valor acréscimos ou descontos. E além desses custos, caso o motorista receba alguma multa esse valor será acrescentado ao valor final, pois essas multas são de inteira responsabilidade do locatário, que deve pagar essas multas junto com o valor do aluguel.