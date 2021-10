Naturgy é uma empresa amplamente estabelecida no fornecimento de gás. Embora seja multinacional seus principais clientes em territórios brasileiros são Rio de Janeiro e São Paulo. Sendo assim, se tiver uma conta que não recebeu a primeira via aqui abordaremos sobre a Naturgy Segunda Via.

Em seguida, se estiver procurando as melhores alternativas de segunda via Naturgy. Logo se precisar de diversas alternativas ensinaremos como obter a 2ª via Naturgy pelo site. No entanto, há outras alternativas para fazer este processo.

Após, conseguirá saber também como obter a 2ª via Naturgy pelo aplicativo ou inclusive pelo telefone para quem busca atendimento pessoal. Finalmente, abordaremos mais sobre Naturgy telefone e os seus contatos.

Naturgy Segunda Via

Quando a primeira via não chega até nosso endereço normalmente causa preocupação porque quem não paga pode ter problemas com a dívida e também cortando o fornecimento dos serviços. Portanto, é essencial que veja como solucionar esses problema em casa mesmo, pelos canais da empresa, embora possa também solicitar presencialmente.

2ª Via Naturgy Pelo Site

Se estiver precisando de uma 2ª via Naturgy pelo site é necessário que entre na página e acesse até o botão para emissão de uma nova via. Logo, deverá preencher os 3 campos mostrados onde poderá colocar o seu nome do cliente, digito verificador, CPF ou CNPJ, mês de referência, assim como ano da fatura ou região.

Naturgy Segunda Via Pelo Aplicativo

Uma outra alternativa que muitas pessoas acabam utilizando pela praticidade é o uso do app. Logo, se preferir a emitir a nova via pelo aplicativo é uma excelente opção para conferir sempre que desejar.

Portanto, deverá entrar na sua loja de apps do Android ou IOS e descarregar o app Naturgy. Em seguida, preencha os dados do seu CPF do titular. Após, conseguirá clicar em Faturas selecionar qual é a fatura que se encontra em aberto que deseja conferir e solicitar a 2ª via.

2ª Via Naturgy Pelo Telefone

Assim, se precisa de um contato mais humano nossa recomendação é que opte pela 2ª via Naturgy pelo telefone. Desta forma, nossa recomendação é que entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente, para isso deve entrar em contato ao 0800 772 2348.

Porém, um detalhe que vale a pena saber é que precisa ligar entre segunda a sexta-feira das 7hs às 20hs. Logo, conseguirá falar com um atendente para solicitar questões específicas sobre sua fatura, problemas individuais, entre outras questões que possa precisar.

Naturgy Telefone / Contatos

Finalmente, se estiver procurando mais sobre Naturgy telefone ou contatos recomendamos amplamente que tenha sempre por perto o telefone do Atendimento ao Cliente. Já que está alternativa permite que possa falar com um atendente em casos de emergências e está disponível durante 24 horas do dia, 7 dias por semana.

Logo, ligue diretamente ao 0800 770 5252 para verificar questões específicas sobre o seu dia a dia, sua conta, entre outros detalhes que pode precisar.