Precisando emitir a Net 2ª Via? Se você esqueceu de efetuar o pagamento da sua fatura Minha Claro/Minha Net e não quer pagar multas e juros abusivos, o recomendado é que você efetue o pagamento da sua fatura o quanto antes.

Para isso ser possível, abaixo criamos um conteúdo exclusivo para você que precisa emitir a 2ª Via Net Minha Claro / Minha Net agora mesmo. Além de como emitir, também vamos mostrar meios rápidos de como você pode efetuar o pagamento da segunda via emitida. Vamos lá!

2ª Via Net Minha Claro / Minha Net

Hoje em dia, a forma mais simples, rápida e eficaz para quem deseja emitir uma segunda via da fatura Net é utilizando o site ou principalmente o aplicativo Minha Claro/Minha Net. Saiba como emitir 2ª Via Boleto Sky.

A fim de tornar este processo ainda mais rápido, preparamos um passo a passo completo para você:

Passo 1: Baixe o aplicativo Minha Claro em seu smartphone Android ou IOS;

Passo 2: Em seguida, acesse a sua conta no aplicativo e selecione a opção “Conta Online”;

Passo 3: Posteriormente, selecione a opção “Histórico de Pagamento”;

Passo 4: Por fim, basta selecionar a conta que deseja pagar. Neste momento, você pode tanto copiar a linha digitável, como imprimir a sua segunda via em PDF.

2ª Via Net pelo Código de Barras da Fatura Net

Além do aplicativo, você também pode utilizar o site oficial da Claro para conseguir emitir a sua segunda via. Dentro do site Minha Claro, você consegue encontrar diversos métodos para emitir a 2ª Via Net, inclusive utilizando o Código de Barras. Veja abaixo;

Passo 1: Acesse o site oficial Claro, clicando aqui;

Passo 2: Posteriormente, selecione a opção “2ª via da fatura” no menu “Autoatendimento”;

Passo 3: Pronto? Agora no Menu “Acesse a segunda via da sua fatura Claro móvel”, selecione a opção “Código de Barras” clicando em “Acessar”;

Passo 4: Por fim, basta inserir o número do seu Smartphone cadastrado na Claro e para finalizar, insira o número do código de barras da conta.

2ª Via net por telefone

A fim de emitir a sua segunda via pelo telefone, atualmente, a empresa disponibiliza 2 setores de atendimento para você. Em primeiro lugar, você pode emitir a sua segunda via ligando para um dos números:

Atendimento para clientes Claro NET residencial: 106 21

Atendimento para clientes Claro NET residencial: 106 99

Atendimento para clientes Claro celular: 1052

Além do telefone fixo, você também pode utilizar o atendimento WhatsApp Net pelo número: 11 99991-0621

Como pagar a fatura da Net em atraso?

Conseguiu emitir a sua guia de pagamento? Com ela em mãos, você pode efetuar o pagamento como preferir, seja em uma casa lotérica, agência bancária 24 horas ou principalmente no aplicativo do seu banco.

Lembre-se, assim que emitir a segunda via da fatura, é importante respeitar a validade da emissão. Ou seja, assim que solicitar a segunda via, tente pagar a mesma o quanto antes para evitar ainda mais juros e multas no pagamento da sua fatura.