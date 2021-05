O No Limite 2021 é a 5° edição do reality show que se tornou um sucesso na Rede Globo. O programa teve a sua estreia no início dos anos 2000. Hoje, 21 anos após a primeira edição, o No Limite 2021 chega a sua 5° temporada.

A nova edição entrou no ar em 11/05. Mas, os participantes já estavam confinados e realizando provas para a atração muito antes disso. Essa é uma edição especialmente interessante porque conta com velhos conhecidos do público.

No Limite 2021: Como Funciona?

A dinâmica de No Limite 2021 é simples: os participantes são isolados em uma praia paradisíaca. Lá, eles são divididos em duas equipes – Carcará e Calango – e precisam realizar provas para conseguir avançar no jogo.

Porém, além dos problemas de convivência, um mote natural dos realities, há também questões relacionadas a sobrevivência, habilidades físicas, resistência e controle emocional. Tudo isso é posto em prova!

A primeira prova é uma das mais importantes: eles precisam encontrar coisas que facilitem a vida na natureza, como fósforos, cobertores e facas.

A segunda prova é de imunidade, garantindo que o grupo avance para a próxima etapa sem risco de eliminação de um dos membros.

A eliminação ocorre no Portal da Eliminação. O grupo não imunizado deve se dirigir até o local e votar em um membro. O mais votado deixa a competição.

Lista de Participantes No Limite 2021

Uma das curiosidades de No Limite 2021 é que a equipe de participantes é composta integralmente por Ex-BBBs.

Há participantes de edições recentes, como Guilherme (BBB 20) e Bill (BBB 21) e das edições mais remotas, como Marcelo Zulu (BBB 4). Veja a lista completa:

Arcrebiano, do “BBB21“

Angélica, do “BBB15”

Viegas, do “BBB18”

Paula Amorim, “BBB18”

Ariadna, “BBB11”

Gui Napolitano, “BBB20”

Kaysar, “BBB18”

Carol Peixinho, “BBB19”

Elana, “BBB19”

Lucas Chumbo, “BBB20”

Gleici, “BBB18”

Mahmoud, “BBB18”

Iris Stefanelli, “BBB7”

Marcelo Zulu, “BBB4”

André, “BBB13”

Jéssica, “BBB18”

Data de Estreia No Limite 2021

O programa teve início no dia 11/05. Com o fim do BBB21, que foi um verdadeiro sucesso, havia muita grande expectativa do público para acompanhar mais essa aventura.

Inclusive, um dos motivos da expectativa é justamente por poder ver ex-BBBs que, em alguns casos, conquistarem o público em suas trajetórias, vivendo essa nova situação.

Horário No Limite 2021

Diferentemente do que ocorre no Big Brother, porém, o programa não é diário. As provas são gravadas e exibidas em uma edição que vai ao ar às terças-feiras, a partir das 22h30.

Local onde está sendo gravado

A atração é apresentada por André Marques, que entra no lugar anteriormente ocupado por Zeca Camargo. Como é de prazer, o programa é gravado em um local afastado, onde seja possível viver essas aventuras.

No caso do No Limite 2021 o cenário escolhido foi a Barra da Sucatinga, em Beberibe (CE). Portanto, podemos aguardar uma série de imagens estonteantes de beleza natural.

O vencedor do No Limite 2021 fatura 500 mil reais, 200 mil a mais do que foi pago na primeira edição, em 2000.