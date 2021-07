Ultimamente, o que mais temos são grupos no WhatsApp. Os Nomes para grupo são dos temas mais variados, como para a faculdade, para o trabalho, para conversar com os amigos e muitos outros assuntos.

Com tantos grupos assim, é importante ter um nome diferente para cada grupo, para não correr o risco de confundir os grupos e mandar uma mensagem errada. Os nomes podem ser criativos ou mais simples, dependendo da finalidade do grupo, mas devem ser curtos e ter no máximo 25 caracteres, contando com o espaço e pontuação.

Nomes para Grupo de Amigas

Se você tem um grupo com as suas amigas e precisa de um nome para o seu grupo, nós separamos algumas sugestões.

Nomes criativos: Piquititas, Migas, Amadas, Amigas BFF, As inseparáveis, Batatas Fritas Forever, Hollywood Girls, As mais animadas da cidade;

Nomes clássicos: Princesinhas, As melhores amigas, Amigas Queridas, The Queens, Irmãs de outra mãe;

Nomes engraçados: As manas, Beldades da fofoca, Casa de artistas, Disk Informação, Mais que amigas: Friends, Juntas e Misturadas, Juntas e Shallow Now.

Não se esqueça de que os nomes devem ter no máximo 25 caracteres no caso dos grupos do WhatsApp.

Nomes para Grupo de Trabalho

Se você possui um grupo de trabalho e precisa dar um nome para o grupo, algumas sugestões são:

Nomes mais sérios, para manter a formalidade: Equipe de administração, Equipe de desenvolvimento;

Nomes clássicos: Engenheiros chamando, Eurekas, Turma Criativa, Criativizando, Bloco de cabeças, Cabeças pensantes;

Nomes engraçados, para grupos em que vocês têm mais intimidade: Cabeças pensantes, Geração 7×1, The Winners (que significa Os Vencedores), Book Brothers, 10/10.

Nomes para Grupo de Amigos

Se você está procurando por um nome para o seu grupo de amigos, algumas sugestões são:

Nomes criativos: Turma do rolê, Mais que amigos: Friends, Clube dos jacarés;

Nomes para Grupo de Casamento

Se você vai casar e quer nomes criativos para o grupo com as madrinhas e padrinhos, algumas sugestões são:

Para a noiva: Viva a noiva, Madrinhas em ação, O buquê é meu, Unidas no altar, Clube das Madrinhas, Nossa amiga vai casar, O grande dia, A noiva mais linda, Nossa amiga vai casar;

Nomes de Grupo de Festa

Se você vai dar uma festa e deseja criar um grupo, algumas sugestões são:

Animados, criativos e engraçados: A festa do ano, Hoje a festa é sua, A noite do reencontro, Unidos pelo rolê, Inimigos do fim, Até que a noite nos separe, O rolê do ano, Eu não vou embora;

Mais clássicos ou simples: Nossa festa, Noite do reencontro, A festa mais animada, Nosso reencontro, O grande dia.