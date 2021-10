Pensando em nomes para ursinhos de pelúcia? Neste breve artigo, você vai conhecer os principais nomes para ursinhos famosos ao redor do mundo. Além disso, vamos mostrar algumas curiosidades sobre os ursinhos de pelúcia que há dezenas de anos vem fazendo parte da vida da maioria das crianças ao redor do mundo. Vamos lá!

Como escolher o nome perfeito para um Ursinho de Pelúcia?

Como escolher Nomes para Ursinhos de Pelúcia? Essa pergunta é extremamente comum, até porque, grande parte das crianças tem o seu ursinho de pelúcia como o seu melhor amigo.

Embora muitos adultos não compreendam, um ursinho de pelúcia para uma criança, principalmente mais nova, não é só um bichinho fofinho gostoso de abraçar, mas também é um porto seguro.

Como assim? A criança quando está manhosa ou mesmo com medo, existem 3 lugares que ela se sente segura, são eles:

Mãe;

Pai;

Ursinho de pelúcia.

Dessa forma, o ursinho se torna meio que parte da família e como parte da família, ele precisa ser um nome legal.

Atualmente, quando falamos sobre como escolher um nome para um ursinho de pelúcia, muitas vezes vamos atrás de nomes de personagens de desenhos que a criança gosta, como é o caso da Peppa Pig, por exemplo.

Entretanto, existem outras formas de encontrar o nome ideal, mas isso vamos falar no tópico abaixo.

Principais Nomes

Quando você pensa em um nome para um ursinho para você, qual nome seria? No mundo, um nome muito tradicional para os ursos de pelúcia é Teddy. Este nome, além de ser um filme de muito sucesso, também ganhou fama no Brasil através de um YouTuber com este nome.

Porém, além deste nome, existe uma vasta lista de outros nomes para você colocar no ursinho. Com base nisso, criamos 2 listas diferentes, cada uma com 10 nomes de ursinhos de pelúcia, sendo uma para ursinhos e outra para ursinhas.

Além dos ursinhos de pelúcia, os nomes abaixo também podem ser utilizados para qualquer outro animal de estimação. Entretanto, mesmo com os nomes abaixo, o legal é deixar a criança escolher qual vai ser o nome do seu ursinho.



10 principais nomes para Ursinhos de Pelúcia (masculino)

Teddy;

Pingo;

Bolota;

Juquinha;

Dengoso;

Woody;

Biquinho;

Catatau;

Pooh;

Bart.

10 principais nomes para Ursinhos de Pelúcia (feminino)

Abelhinha;

Mena;

Lindinha;

Listinha;

Amora;

Pluma;

Bibi;

Lilica;

Kiara;

Malu.

Curiosidade sobre ursinho de pelúcia

Como mencionado anteriormente, o Teddy é um dos nomes mais famosos para ursinhos de pelúcia. Entretanto, ele não é somente o mais famoso, ele também foi o primeiro nome de ursinho da história, criado em 1902.

Esse nome ganhou fama, pois, neste período, um ex-presidente americano Theodore Roosevelt presenciou um urso machucado na frente da sua casa, porém, recusou a matar o animal como era comum na época.

Posteriormente, após a notícia se espalhar e ganhar fama, Morris Michtom criou o Teddy, apelido do ex-presidente dos Estados Unidos.