Como utilizar o NTLog Rastreamento? Hoje em dia, muitas pessoas ficam preocupadas na hora de comprar um produto pela internet. Entretanto, com os avanços tecnológicos, principalmente na logística da transportadora, agora é muito mais tranquilo para você conseguir monitorar a sua encomenda.

Abaixo, você vai entender tudo sobre o processo de monitoramento da NETLog e claro, como você pode rastrear o seu produto com a transportadora, agora mesmo. Vamos lá!

NTLog Rastreamento

Como mencionado anteriormente, hoje em dia muitas pessoas ainda têm medo de comprar na internet. Até porque, infelizmente, existem muitas histórias de pessoas que compraram, pagaram e não receberam o produto.

Entretanto, atualmente, quando você compra em uma empresa séria, além da nota fiscal, você também recebe um código de rastreio. Através desse código de rastreio, você consegue monitorar todos os processos da entrega da sua encomenda 100% pela internet. Como por exemplo, no Rastreamento Magazine Luiza.

Como Funciona o NTLog Rastreio?

Mas afinal, como funciona o NTLog Rastreio? Principalmente durante a pandemia, muitas empresas de transporte e logísticas mudaram a sua forma de operar.

Agora, grande parte das empresas, como é o caso da NTLog, utilizam um protocolo de entregas 100% digitalizado. Ou seja, através de um software, sempre que o seu produto passar por um ponto de distribuição, o próprio programa faz a atualização no site da transportadora.

Ficou alguma dúvida? Caso tenha ficado alguma dúvida, não tem problema, você vai conseguir entender melhor todo esse processo seguindo o tópico abaixo. Além disso, você também pode pesquisar como funciona o EDI (electronic Data Interchange)

NTLog Rastrear Código

A NTLog está com a sua encomenda? Antes de mais nada, não se preocupe, a empresa possui muita credibilidade no mercado, atendendo grandes clientes, como o Magazine Luiza, Centauro, Saraiva, entre diversas outras empresas.

A fim de rastrear o seu pedido, todo o processo pode ser feito diretamente pela plataforma da NTLog. Para entender melhor este processo, basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial NTLog, clicando aqui;

Passo 2: Ao acessar o link acima, você estará na página oficial de rastreamento da NTLog. Neste momento, informe o CPF ou CNPJ do destinatário. Caso tenha uma senha de acesso, também é importante informar, mas isso é opcional;

Passo 3: Por fim, clique em “Enviar”. Pronto! Na página seguinte, você vai conseguir ter acesso aos detalhes da sua encomenda, entre eles a localização e a data de entrega atualizada.

NTLog Rastreamento Telefone

Além do passo a passo acima, você também pode se informar sobre a sua encomenda utilizando o telefone da empresa: (11) 4210-3202.

Sobre a NTLog

Em sua criação, a NTLog foi feita para atender pessoas e empresas no Nordeste do país. Entretanto, com o passar do tempo, a empresa migrou a sua sede para o estado de São Paulo, especificamente para a cidade de Jundiaí.

Com pouco tempo de atuação na região Sudeste, a empresa ganhou muito destaque e atualmente, é responsável por fazer entregas para grandes (e- commerce) do Brasil, como a própria Magazine Luiza, Centauro, Saraiva, Ricardo Eletro, entre outras.