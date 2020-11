O Núcleo Brasileiro de Estágios – Nube Estágios – foi criado para oferecer estágios de diversas áreas para os estudantes de todo o Brasil. O Nube é conhecido como uma organização privada para dar oportunidades de estágios para a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Além de oferecer vagas, o Nube também tem cursos gratuitos para os estudantes voltados para a elaboração de currículo, melhoramento do marketing pessoal, gestão de carreira, dicas e estratégias para processos seletivos, entre outros.

O Nube também é conhecido como um agente que integra a comunicação entre estudantes, organizações e instituições de ensino para a inclusão positiva dos jovens no mercado. O órgão possui diversas parcerias para a aprendizagem e oportunidade aos jovens brasileiros.

Como Funciona a Nube Estágios

A organização Nube Estágios tem um papel importante na vida dos jovens como um conector entre os estudantes, as empresas e órgãos de ensino. São várias parcerias para o aprimoramento do conhecimento dessas pessoas.

O Nube foi criado depois de 26 anos de experiência em recursos humanos e administra em todo o processo do estudante, desde a inclusão do currículo no sistema, no processo seletivo e do sucesso do aluno na empresa.

Para aprofundar ainda mais e alavancar o aprendizado do estudante, o Nube possui convênio com 14 mil instituições de ensino espalhados em todo o Brasil. 7,5 mil empresas participam do nosso programa e são nossas clientes. Nosso atendimento possui uma alta tecnologia, atendimento primordial de alta qualidade, trabalho em equipe e treinamento contínuo.

Nube Cadastro de Currículo

Para cadastrar o currículo no sistema do Nube é muito simples, basta:

Acessar https://www.nube.com.br; Clicar na aba que está ao lado esquerdo da tela “Cadastre seu currículo” Insira os dados solicitados; Clique em Continuar.

É importante deixar sempre os dados atualizados no sistema Nube para que a empresa consiga entrar em contato com o estudante para participação do processo seletivo. Além disso, o Nube disponibiliza dicas, estratégias e artigos para a montagem de um currículo atraente.

O Nube existe desde 1998 e já inseriu mais de 750 mil jovens no mercado de trabalho.

Nube Estágios Login

Pelo link de acesso https://www.nube.com.br/estudantes/login_estudantes o estudante pode entrar na sua área de informações. Basta clicar no link, inserir o e-mail e senha já cadastrados e aproveitar as oportunidades de estágios e se inscrever.

Caso o estudante tenha esquecido a senha ou o e-mail de login, basta clicar na barra logo abaixo do login e senha no portal. Na área do estudante, o aluno terá acesso de vagas ofertadas em todo o Brasil, podendo escolher sua área de interesse.

São milhares de ofertas para oportunidades de estágios e aprendizagem. Dentro do portal o aluno pode escolher a área do estágio em que quer atuar para crescimento de sua carreira. Também existem dicas e informações de especialistas da área de RH para o seu sucesso. Ainda incluem notícias, artigos, a legislação do estágio, cartilhas e muito mais. Tudo isso de forma gratuita!

Nube Telefone

Para entrar em contato com o Nube Estágios para dúvidas e dicas, o estudante pode ligar para [11] 4082.9391 / [11] 3514.9361 / [11] 3154.7666 para quem está em São Paulo e região metropolitana. Outras cidades do Brasil o contato é o 3004-6290.