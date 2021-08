Descubra nos próximos tópicos deste post qual é o número da Any Gabrielly, e como bônus, também fique a conhecer outros meios que você pode usar para conversar com essa famosa. Além dessa informação, nessa publicação trazemos mais curiosidades sobre a Any, como a sua idade e endereço. Acompanhe até o fim para conferir!

Quem é Any Gabrielly

Conhecida mais como dubladora da personagem principal da versão brasileira da animação Moana, Any também tem seu portfólio trabalhos como cantora, atriz e até mesmo como modelo. Hoje em dia a famosa é bastante conhecida, tendo uma base de seguidores que passa os 6 milhões somente no Instagram.

Número de WhatsApp Any Gabrielly

A Any possui sim um número ativo no WhatsApp, que é o (11) 99906-4946. Usando esse número, tanto fãs, como entidades que desejam contatar a artista para outros serviços podem entrar em contato de forma direta.

Então, não deixe de aproveitar essa informação para entrar em contato com a Any e ter aquela conversinha que você sempre quis ter com ela.

Número da Any Gabrielly

Não existe diferença entre o número do WhatsApp e o de telefone. Isso quer dizer que você pode usar o contato (11) 99906-4946 para entrar em contato com a famosa. Note que esse número também pode ser usado para enviar uma mensagem de texto por SMS.

Por favor, se for a ligar, estabeleça o contato dentro de um horário conveniente para que a sua chamada seja respondida.

Como Conversar com Any Gabrielly?

Para ter a oportunidade de conversar com a Any Gabrielly, você pode usar um dos meios que já apresentamos anteriormente, o que inclui a chamada por telefone ou SMS, ou ainda pelo ZAP. Veja que também há quem envia uma mensagem diretamente para o Instagram da Any.

Se você deseja ser mais profissional, também pode usar o e-mail oficial da atriz, que é o [email protected].

Onde mora Any Gabrielly?

Apesar de ser natural da cidade de Guarulhos, Any atualmente está vivendo na capital de São Paulo, o que é compreensível considerando o maior número de oportunidades que existem para ela nessa parte do país. O endereço completo é o seguinte:

CEP: 01306-040 Rua Martinho Prado, 43 – Apto. 202 – Bela Vista São Paulo, SP.

Qual a Idade da Any Gabrielly?

Any Gabrielly entra na sua fase adulta nesse ano ao completar 18 anos. A famosa nasceu em 9 de outubro de 2002.

Então, agora que você já conhece a sua data de nascimento poderá enviar felicitações quando for a ocasião.

Qual a Altura da Any Gabrielly?

De acordo com a informação mais atualizada que pudemos colher, Any Gabrielly tem uma altura de 1,72 m, o que serve para a sua carreira como modelo. No que diz respeito ao peso, a modelo, atriz e cantora tem um peso de 62 kg.

Aproveite os contatos que listamos anteriormente para entrar em contato com a Any Gabrielly e ter uma conversa com ela.