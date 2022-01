Número da by Pamella? Se você é fã ou está interessado em entrar em contato com a By Pamella para firmar uma parceria, então não deve perder os próximos tópicos deste post. Aqui você vai ter acesso ao WhatsApp, endereço, idade e outras informações interessantes dessa influencer bem famosa.

Quem é by Pamella

A by Pamella é uma youtuber famosa que alcançou o seu status por causa da legião de seguidores e visualizações que ela conquistou ao longo dos anos. O nome verdadeiro da famosa é Pamella Rodrigues, mas por causa de seu canal no Youtube que é by Pamella, hoje ela é mais conhecida por esse nome mesmo.

A influenciadora de 23 anos hoje tem a marca incrível de meio bilhão de visualizações na sua conta do YouTube, e na sua maioria, os vídeos que ela posta são de trolagem de vários tipos possíveis.

Número de WhatsApp

O ZAP entrega uma forma bem simples e rápida de comunicar-se com qualquer pessoa, razão pela qual até mesmo a by Pamella usa o mensageiro. Para entrar em contato com a famosa basta gravar o número (11) 99906-4946 na sua lista de contatos e depois enviar uma mensagem pelo WhatsApp.

Número da by Pamella

Apesar dos famosos não conseguirem dar muito tempo a todos que tentam entrar em contato com eles por causa mesmo da natureza da sua vida profissional, vale a pena ter o número da by Pamella para ver se você consegue falar com ela ou não.

Com o número de telefone é possível fazer uma ligação ou mandar SMS. Independentemente de como você quer entrar em contato com a Pamella, o número de telefone que deve usar é o (11) 99906-4946.

Onde mora?

Pamella nasceu em Grajaú, em São Paulo, e saiu da casa dos pais para inciar uma vida mais independente e fazendo o que ela mais gosta, que é gravar vídeos. Hoje a famosa tem a sua própria casa em São paulo, onde ela começou a morar com seus país quando a sua popularidade explodiu.

Depois que Pamella virou famosa, não só a vida dela mudou, mas de seus país também. Antes da fama da filha, o pai da Pamella era motorista de ônibus e a sua mãe trabalhava como faxineira.

Qual a Idade?

Nascida em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1998, Pamella Rodrigues de Oliveira tem 23 anos de idade. A influencer hoje considera-se uma jovem realizada, até porque além dos milhares de seguidores no Youtube e Instagram, a famosa já conseguiu comprar a casa própria, carro e conquistou sua independência financeira.

Qual a Altura da by Pamella?

Com um canal mega conhecido, Pamella é uma youtuber de 1.65 m de altura e um peso em torno dos 51 kg. Nas próprias palavras da influencer, grande parte do que ela conquistou hoje, deve-se a ajuda do colega Pedro Rezende, que deu muitas dicas no inicio da sua carreira.