Com uma base de seguidores e fãs gigantesca, Camila Loures é uma mega estrela brasileira que atua como youtuber e digital influencer. Se você está interessado em conhecer o número, morada, altura, entre outras informações do Número da Camila Loures, então não deixe de acompanhar os próximos tópicos deste post.

Quem é Camila Loures

Camila Loures é uma youtuber que se tornou famosa depois de abrir um canal no YouTube e postar seus vídeos por lá. Além da carreira como youtuber, camila hoje também é conhecida como cantora, uma vez que ao longo dos anos ela também entrou no mundo da música.

O sucesso da youtuber veio bem rápido, atraindo a atenção de muitos internautas e fazendo a Camila ingressar no grupo dos melhores entertainers e influenciadores digitais do Brasil.

Número de WhatsApp Camila Loures

Para você que ficou interessado nos conteúdos da Camila e quer entrar em contato, saiba que pode fazê-lo por via do número dela do WhatsApp. Sem mais delongas, o número que a Camila usa no WhatsApp é o (11) 99906-4946.

Número da Camila Loures

Também tem como contatar a youtuber ligando diretamente para o seu número de celular. Na verdade você pode usar o mesmo número de WhatsApp Camila Loures para ligar ou mandar uma SMS para ela.

Como Conversar com Camila Loures?

Para ter um bate-papo com a Camila Loures basta usar um dos meios de contato dela que mencionamos acima. Sem mencionar que também tem como entrar em contato com ela usando o e-mail – [email protected].

Além disso, o interessado ou interessada pode ter uma conversa com a youtuber mandando uma mensagem numa das redes sociais em que ela participa. Pelo fato dos youtubers geralmente passaram muito tempo das redes, é bem mais simples falar com a camila pelo Instagram, Facebook ou sua conta do Twitter.

Onde mora Camila Loures?

Quem pretende enviar algum presentinho ou visitar a Camila, pode valer se muito bem da informação de seu endereço. Pelo que nós sabemos, a youtuber e cantora mora na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, numa casa que ela comprou em 2020 para realizar as suas gravações. O endereço completo é o seguinte:

Camila Loures – 7737 – Belo Horizonte (MG) Avenida Pedro 1 – Número 402 – Bairro: Itapõa – CEP: 31710-000.

Qual a Idade da Camila Loures?

As informações passadas pela própria Camila dão conta de que atualmente ela tem 26 anos de idade, e o seu aniversario é no dia 7 de fevereiro. Então se você é um fã dela, sinta-se a vontade para manda um presentinho nessa data.

Isso significa que Camila Loures é do signo aquário, e com isso você já pode prever ou confirmar grande parte das inclinações e comportamento da youtuber.

Qual a Altura da Camila Loures?

A dona do hit Bambolê ao lado do MC WM tem a altura de 1.70 m e pesa 78kg, o que não é ruim. Com isso você já consegue ter uma ideia dos modelitos que ficam melhor nela, isso caso você queira enviar algum presentinho.