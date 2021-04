Como conseguir o Número da Larissa Manoela? Atualmente, a Larissa Manoela Taques Elias Santos é uma atriz e cantora muito famosa no Brasil, principalmente no público Teen.

Todo esse sucesso faz com que a atriz tenha milhares de fãs que sonham em poder falar com ela. Se este é o seu sonho, você está no lugar certo, abaixo você vai aprender como conseguir o Número da Larissa Manoela.

Quem é Larissa Manoela?

Como citado anteriormente, Larissa Manoela Taques Elias Santos é uma atriz e cantora muito talentosa. Sua carreira começou desde muito nova, porém, seu sucesso começou no SBT, na novela teen Carrossel.

Enquanto outras atrizes desapareceram da indústria, Larissa foi se destacando cada vez mais e atualmente, é uma das atrizes mais famosas, conhecidas e ovacionadas do Brasil. Quer entrar em contato com ela? Continue lendo este artigo até o final.

✅ Fique atento e confira o número:

Número de WhatsApp Larissa Manoela

Atualmente, a forma mais fácil de ter a atenção da atriz é através do seu número do WhatsApp.

Até porque, assim que você envia uma mensagem para o número, ela é enviada automaticamente e se torna visível para a atriz.

Entretanto, caso queira, você também pode utilizar o mesmo número para efetuar ligações. Todavia, por ter uma vida agitada, fazer isso pode ocasionar que a mesma não dê a atenção que você deseja.

Número da Larissa Manoela

Para você que deseja entrar em contato com a Larissa Manoela, basta ligar ou chamar no número: (11) 99906-4946. Mas lembre-se, utilizar o WhatsApp é a melhor opção.

Como Conversar com Larissa Manoela?

Além do Número da Larissa Manoela, você também pode utilizar métodos mais tradicionais para falar com uma famosa, como as redes sociais da mesma.

Hoje em dia, principalmente por ser jovem, a Larissa utiliza muito as redes sociais, principalmente o Instagram e Twitter.

Todavia, se você quer um contato mais profissional, também é possível utilizar o e-mail. Entretanto, o mesmo não é visto pela atriz, mas sim, por uma equipe que cuida da sua imagem.

Onde mora a Larissa Manoela

Larissa Manoela nasceu no estado do Paraná, mais especificamente na cidade de Guarapuava. Entretanto, com o começo da sua carreira ela se mudou para São Paulo, pois, de modo geral, é onde está o SBT e diversas outras oportunidades de trabalho.

Segundo fontes, a Larissa Manoela tem uma casa na cidade de São Paulo (capital). Todavia, quando não está trabalhando, a mesma passa seu descanso em sua casa em Orlando, cidade mundialmente famosa pela Disney.

Qual a idade da Larissa Manoela?

Embora seja nacionalmente conhecida, sendo uma das atrizes mais conhecidas do Brasil, Larissa Manoela é nova, tem apenas 19 anos de idade. Além disso, a atriz tem 1,58m de altura e 51kg.

Por mais que seja nova, Larissa Manoela já tem um grande nome no meio artístico e por incrível que pareça já possui sua vida formada, mesmo tão jovem. Entretanto, segundo a própria atriz, ela não quer parar de trabalhar tão cedo, pois, ela não faz por dinheiro, mas sim, pelo amor ao seu trabalho e fãs.