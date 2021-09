Não sabe onde encontrar o seu Número de Reservista? Se este for o seu problema, nesse artigo você vai ver onde encontrar o seu número do seu alistamento de dispensa e como consulta-lo utilizando apenas o seu CPF. Vamos lá!

Número de Reservista

Antes de mais nada, é importante saber que caso você não tenha pegado ou mesmo tenha perdido a sua Reservista, é fundamental ir até a Junta de Serviço Militar do seu município para solicitar a segunda via deste documento.

Pois, independente do que você deseja fazer, ter a Reservista é fundamental para diversas funções, como tirar ou renovar passaporte ou mesmo votar.

Onde encontrar o Número de Reservista?

Caso você tenha o seu documento em mãos, encontrar o número de reservista é muito simples, sendo localizado em qualquer um dos documentos.

Para isso, basta localizar o seu nome no documento, o seu número da reservista está localizado ao lado do seu Registro de Alistamento (RA) e contém 12 números.

Todavia, caso você não esteja com seu documento em mãos, mas precise urgente do seu número de alistamento, felizmente existe outro método para você encontrar o seu número. Siga as orientações do tópico abaixo.

Consulta Número de Reservista pelo CPF

Como citado anteriormente, ter a sua reservista em dia é fundamental para diversas tarefas, seja tirar um passaporte para sair do país ou mesmo conseguir um cargo público.

Até porque, a sua carteira de reservista é o que comprova que você cumpriu suas obrigações legais ao seu alistar no exército, marinha ou aeronáutica aos 18 anos de idade (somente para homens).

Todavia, em muitos casos, pode acontecer de você ter sido roubado, ter perdido ou mesmo não ter pegado a sua reservista. Bom, neste caso, o ideal é que você vá até a Junta de Serviço Militar mais próxima e solicite a sua segunda via.

Porém, como a mesma pode levar alguns dias para ser emitida, você pode utilizar o próprio site do Governo Federal para acessar os seus dados. Como? Basta seguir o passo a passo completo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial do Governo Federal, clicando aqui;

Passo 2: Caso não tenha uma conta, clique em “Crie sua conta Gov.Br”;

Passo 3: Pronto? Agora você deve acessar o site Oficial do Alistamento Militar, clicando aqui. Assim que acessar o site, clique em “Já me Alistei”;

Passo 4: Neste momento, acesse a sua conta Gov.Br. Por fim, basta clicar em “Cerificados Militares” e você vai encontrar seu número da reservista. Fácil, não é mesmo?

Como emitir o Certificado de Reservista?

Assim como mencionado nos tópicos anteriores, a emissão do Certificado de Reservista, tanto a primeira, como a segunda via, deve ser feita diretamente na Junta de Serviço Militar do seu município.

E se eu estiver fora do país? Infelizmente, mesmo neste caso, o processo não pode ser feito pela internet. Portanto, para quem vive fora do Brasil e precisa resolver problemas quanto ao documento da reservista, o ideal é procurar um Consulado ou a Embaixada Brasileira no país.