Procurando pelo Número do Bom Dia e Companhia? A seguir, além do número, você vai conhecer todo o processo para participar de um dos programas infantis mais populares da televisão brasileira. Vamos lá!

Como participar do Bom Dia e CIA?

O Bom dia e CIA não é recente, já está sendo exibido na televisão brasileira desde agosto de 1993. Voltado diretamente para o público infantil, muitas crianças, independente da idade, tem o sonho de participar do programa e claro, poder participar das provas e concorrer a diversos prêmios.

Hoje em dia, existem duas formas para quem deseja participar, sendo a primeira fazendo a inscrição através do Site do SBT e a outra, ligando para o número do programa.

Entretanto, a produção do programa tende a aceitar ligações somente de crianças mais novas, de 7 anos para baixo. Além disso, como são muitas crianças tentando realizar o seu sonho, é preciso ter muita paciência para conseguir participar e entrar ao vivo no programa.

Número do Bom Dia e Companhia

O número do Bom Dia e Companhia ficou muito popular nas mãos do Yudi, que ficou muitos anos apresentando o programa. A fim de participar do programa, basta ligar para o famoso número: (11) 4002 8922.

Skype do Bom Dia e Companhia

Antigamente o contato era feito somente através do telefone citado anteriormente. Mas, atualmente, a produção também permite que você entre via Skype e apareça na telinha do programa.

Neste caso, para participar, ao invés de ligar, você precisa fazer uma inscrição no site oficial do SBT. Para isso, basta seguir o passo a passo abaixo:

Passo 1: Acesse o site oficial do SBT, clicando aqui;

Passo 2: Em seguida, clique nos “Três Risquinhos” no canto superior direito e selecione a opção “Inscrição”;

Passo 3: Pronto? Agora procure por “Bom Dia e CIA” e clique em “Participe ao vivo de sua casa nos programas infantis do SBT”;

Passo 4: Para finalizar, basta clicar em “Quero me Inscrever” e seguir o passo a passo de inscrição na sua tela.

Aviso: Para conseguir participar das inscrições Bom Dia e Cia, primeiro é importante criar uma conta no site do SBT. Com essa conta, é possível participar de vários outros programas do SBT, basta fazer a inscrição.

Como Ligar Pro Número do Bom Dia e Companhia?

No caso do Skype, após a inscrição, a produção do programa vai entrar em contato com você. Já na ligação, é preciso aguardar e passar por algumas etapas para você poder entrar ao vivo e concorrer a diversos prêmios incríveis.

Sendo assim, para quem optar por ligar ao programa, basta discar: (11) 4002 8922 e aguardar. Mas, infelizmente, as chances de conseguir entrar ao vivo são pequenas e a ligação não é gratuita.

Quadros do Bom Dia e Companhia que é Possível Ligar e participar

Atualmente, existem diversas provas ao longo do programa que você pode ligar e ter a chance de participar, são elas:

Prova da charada;

Prova das conchas;

Caça números;

Prova da torneira;

Prova da formiga;

Prova dos sobrenomes.