Em busca do Número do Enaldinho? Está tendo dificuldade para encontrar? Se a resposta for sim, esse artigo é feito para você. Abaixo você vai conhecer tudo sobre um dos maiores YouTubers do Brasil, onde mora, quem é, e claro, como conversar com ele. Vamos lá!

Quem é Enaldinho?

Embora todos o conheçam por Enaldinho, seu nome verdadeiro é Enaldo Lopes. Poucas pessoas conseguem acertar a idade do YouTuber, porém, segundo o próprio YouTuber, ele nasceu em 26 de março de 1998 em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Mesmo com a pouca idade, o YouTuber já está chegando perto da casa dos 20 milhões de inscritos em seu canal que, até o momento, é feito principalmente para o público infantil.

Junto com o número avassalador de inscritos, o mesmo conta com mais de 3 bilhões de visualizações. Ou seja, em visualizações o Enaldinho tem quase metade da população mundial.

Entretanto, seu sucesso não fica apenas através da tela do seu computador, tablet ou celular. Até o momento, o Enaldinho já foi indicado para 8 prêmios, sendo campeão de 2, são eles:

Kids’ Choice Awards: Influenciador Brasileiro;

Prêmio Influenciadores Digitais: Melhor YouTuber.

Número de WhatsApp Enaldinho

Com tanto sucesso, muitas pessoas buscam falar com o Enaldinho e consequentemente, sempre que seu número é vazado, ele tende a trocar de número.

Porém, segundo informações, o número que mostramos a seguir é sim, do Enaldinho e você pode ter a sorte de conseguir falar com ele através do seu próprio WhatsApp pessoal.

Número do Enaldinho

Atualmente, o número do Enaldinho é: (11) 99906-4946. Mas lembre-se, esse é o número pessoal dele. Consequentemente, caso queira se aproximar do mesmo, não mande várias mensagens, isso pode fazer com que ele bloqueie o seu número. Você pode entrar em contato também com o Bruno Berti e Número da Juliana Baltar.

Como Conversar com Enaldinho?

Como citado anteriormente, ao falar com o Enaldinho, seja no WhatsApp pessoal, Instagram, Twitter ou mesmo pessoalmente, não fique falando várias coisas, seja uma pessoa “comportada”.

Por que? Eu sei que você é fã, mas esse tipo de atitude pode acabar afastando a pessoa. Entretanto, se você tratar o Enaldinho com respeito e respeitar o espaço dele, a chance de ele falar com você é muito alta. Converse também com o Nobru através do número de telefone dele.

Onde mora Enaldinho?

Mesmo com seu sucesso o Enaldinho não quis vir para a São Paulo Capital. Portanto, até o momento, ele ainda reside em sua cidade natal, Belo Horizonte, Minas Gerais.

Mas, como a cidade é muito grande, ainda não se sabe onde exatamente é a residência do Enaldinho. Todavia, segundo informações, as chances é que o YouTube tenha mais de uma casa localizada dentro de um condomínio privado.

Qual a Idade do Enaldinho?

Assim como foi citado logo no começo desse conteúdo, o Enaldinho nasceu no ano de 1998, ou seja, o YouTuber tem 23 anos de idade.

Qual a altura do Enaldinho?

Não existem fontes exatas de qual seja a altura do Enaldinho, cada fonte diz que o YouTuber tem uma altura diferente. Se você é fã e sabe a altura exata do Enaldinho, deixe aqui nos comentários.