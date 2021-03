A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, conhecida popularmente como OBMEP 2021, é uma prova realizada anualmente por alunos do ensino fundamental (a partir do 6º ano) e do ensino médio, tratando-se de um projeto nacional, voltado tanto para escolas públicas quanto para escolas particulares.

A prova tem como objetivo incentivar que os alunos estudem matemática e também a incentivar alunos premiados pela OBMEP 2021 a ingressarem em universidades públicas de ensino.

Isso porque diversas instituições de ensino superior aceitam a premiação na OBMEP como uma forma de auxiliar no ingresso do aluno em cursos nas áreas tecnológicas e científicas. Além disso tudo, no site da OBMEP é possível consultar questões e materiais didáticos que auxiliam no aprendizado da matemática.

O que é OBMEP 2021

A prova da OBMEP 2021 é realizada pelos alunos inscritos pela escola, sendo que os alunos que se destacam passam para a segunda fase e podem concorrer a medalhas e premiações, que ainda dão oportunidades para esses alunos premiados.

Os estudantes podem participar todos os anos, mesmo que já tenham sido premiados no ano anterior. Os alunos premiados também trazem benefícios para a escola, como reconhecimento e bonificações para a escola e para os professores.

Inscrição OBMEP 2021

O processo de inscrição para a OBMEP 2021 é realizado pela escola, e o aluno não precisa preencher nada nem enviar documento nenhum. Embora a participação na olimpíada não seja obrigatória, é muito importante para a escola que ela se inscreva e que seus alunos participem. Para realizar a inscrição na OBMEP, é necessário que o gestor da escola:

Com o período de inscrições aberto, acesse o site da OBMEP, disponível em: http://www.obmep.org.br.;

Selecione a opção “Inscrições para escolas aqui”;

O gestor deve preencher o formulário disponível no site da OBMEP;

Caso a escola seja privada, o gestor deve realizar o pagamento da taxa de inscrição (no caso das escolas públicas não há essa taxa de inscrição).

Caso o estudante tenha interesse em participar da OBMEP, ele pode procurar o gestor ou a secretaria de sua escola, e pedir por mais informações sobre a aplicação da prova.

OBMEP – Provas 2021

No ano de 2021 iria ocorrer a 16ª edição da OBMEP, mas por conta da pandemia a aplicação foi adiada, e a nova data ainda não foi divulgada. As provas costumam ser aplicadas no primeiro semestre do ano letivo, mas as inscrições são feitas já no primeiro trimestre do ano.

OBMEP – Segunda fase

A primeira fase da OBMEP é composta por questões de múltipla escolha, já a segunda fase é composta por seis questões dissertativas, que são realizadas no segundo semestre do ano letivo.

OBMEP – Resultado 2021

Para consultar o resultado da OBMEP, a escola e o candidato podem acessar o site da OBMEP, mesmo site onde é realizada a inscrição. Para isso basta:

Acessar o site da OBMEP, disponível em: http://www.obmep.org.br/index.htm;

Selecionar a opção para consultar a lista de candidatos aprovados para a segunda fase.

Nesse site também é possível consultar o gabarito e o local de prova para os candidatos que foram aprovados para a segunda fase.