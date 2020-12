Para agilizar e otimizar os serviços oferecidos e o tempo de atendimento, a Oi disponibiliza para os clientes diversos serviços pelo aplicativo, telefone, site e até mesmo WhatsApp. Pelo site, telefone ou até mesmo WhatsApp, é possível consultar os serviços essenciais, como solicitar a Oi 2ª Via da fatura.

A Oi também disponibiliza o aplicativo Minha Oi, que pode ser baixado em celulares com sistema Android e IOS, e que possui disponível todos os serviços que são encontrados no site da Oi, também para empresas.

Como Pagar Fatura da Oi Atrasada ou Vencida

Algumas intercorrências podem acontecer fazendo com que a conta tenha que ser paga após a data do vencimento, mas a conta da Oi que está vencida ou atrasada pode ser paga normalmente em casas lotéricas, bancos que são conveniados ou pelo aplicativo do banco (com o número do código de barras).

Entretanto, embora o pagamento atrasado possa ser realizado igual o pagamento dentro do prazo, o pagamento após a data de vencimento sofre o acréscimo de juros que variam conforme o tempo de atraso do pagamento, assim aumentando o valor total que seria pago.

Minha OI 2ª Via

Pelo aplicativo Minha OI é possível pagar contas atrasadas e além disso, emitir a segunda via da fatura pelo site da Oi. O processo é simples e rápido de ser feito, veja como no passo a passo:

Primeiramente, acesse o site da Minha Oi, nesse link;

Faça login, ou se não possui-lo, efetue um cadastro;

Busque pela opção “Atendimento Online” e em seguida, clique em “2ª Via de conta”;

Pronto! Agora é só selecionar a opção “Acesso Rápido”.

Oi Segunda Via por Telefone

Para o cliente solicitar a segunda via da fatura através do telefone, basta que o cliente ligue para o número correspondente ao serviço contratado:

Caso o serviço contratado seja da Oi TV , deve ligar para 106 31;

, deve ligar para 106 31; Caso o serviço contratado seja da Oi Internet ou Oi Combo , deve ligar para 103 31;

, deve ligar para 103 31; Caso o serviço contratado seja da Oi celular, deve ligar para 1057;

Segunda Via da Oi pelo WhatsApp

Para o cliente solicitar a segunda via da fatura através do WhatsApp, basta que o cliente:

Mande uma mensagem no WhatsApp para o número: (31) 3131-3131;

Aguarde a atendente virtual responder;

Solicite a segunda via da conta.

A central de atendimento fornecerá a segunda via de forma instantânea. O cliente pode copiar o código de barras e pagar de forma online ou realizar o pagamento presencial.

Segunda Via OI Empresa

A Oi oferece também serviços e planos especiais para empresas, como o serviço de telefone fixo para as empresas. Para consultar ou emitir a fatura Oi de uma empresa, basta que o cliente:

Acesse o portal especial para empresas, o Oi empresas: https://www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login;

Preencha os campos necessários com o DDD da cidade onde a empresa é localizada, número do telefone Oi cuja fatura será consultada e o CNPJ cadastrado;

O cliente será redirecionado para uma página onde será possível consultar a segunda via das contas e alguns outros serviços da Oi empresas.

Ao acessar a segunda via o cliente pode realizar o pagamento online, copiando o código de barras do boleto da fatura, ou de forma presencial em uma casa lotérica ou agência bancária. Essa consulta também pode ser realizada através do aplicativo disponibilizado pela Oi ou pelo WhatsApp.