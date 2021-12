O banco digital da famosa maquininha, o Pagbank pode ser a melhor opção para quem quer abrir uma conta online gratuita e com diversos benefícios. A empresa é uma das instituições financeiras do país mais importantes em relação à pagamentos on-line. Sendo assim, se você ficou interessado, logo abaixo informaremos o Pagbank Telefone para que você possa entrar em contato com a empresa para tirar suas dúvidas.

A empresa provinda da Pagseguro pode ser a solução para os seus dilemas financeiros, levando praticidade e rapidez para o seu negócio. Sendo assim, se você já possui uma maquininha e gostaria de entrar em contato com o telefone PagSeguro da empresa para saber mais, continue com a leitura do post.

PagBank Telefone

Em primeiro lugar, se você gostaria de entrar em contato com a empresa por atendimento telefônico, a empresa disponibiliza contato para o canal de vendas. Ou seja, se você tem alguma dúvida sobre os serviços prestados pela instituição bancária ligue pelos números abaixo:

Capitais: 0800 882 1100

Regiões Metropolitanas: 4003 1775

Chat PagBank

Em segundo lugar, se você prefere evitar burocracias de usar o telefone e prefere resolver as coisas de forma mais prática, você também pode entrar em contato com a empresa por meio de chat. No entanto, é preciso já contratar os serviços para poder ter acesso.

Sendo assim, para ter acesso, basta acessar a página da Central de Atendimento da Pagbank e digitar o seu CPF ou o CNPJ da sua empresa e solicitar o serviço que precisa ou tirar sua dúvida.

PagBank Telefone WhatsApp

A empresa não realiza atendimento via WhatsApp, então caso você prefira enviar mensagem, terá de limitar-se ao atendimento via chat.

SAC PagBank

Em resumo, se você precisa esclarecer dúvidas sobre os serviços prestados pela empresa, fazer reclamações sobre os serviços prestados, elogios, ou sugestões para fazer. A Central de Atendimento é o canal ideal para realizar esse tipo de comunicação.

Sendo assim, para entrar em contato com o SAC, basta ligar para um dos números abaixo:

Capitais e Regiões Metropolitanas: 4003 1775

Demais Localidades: 0800 728 2174

O atendimento é disponível todos os dias, durante o dia todo. Sendo assim,

Além disso, a empresa disponibiliza Atendimento Telefônico para pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala:

0800 728 2345

Entretanto, para esse atendimento, atente-se ao horário de atendimento, pois funciona das 6h às 20h40 todos os dias da semana.

Ouvidoria PagBank

Caso você tenha tido algum problema com algum serviço da empresa, buscou ajuda pelo SAC, e não obteve uma resposta satisfatória. A PagBank fornece um canal para a Ouvidoria. No entanto, é importante você guardar o número de protocolo para informar na hora do atendimento.

Sendo assim, se você precisar entrar em contato por esse meio, basta ligar:

0800 728 2167

Entretanto, é importante ficar atento aos horários de atendimento, os quais funcionam das 9h às 18h apenas nos dias úteis, e excluindo feriados.

Problemas relacionados a outros serviços prestados pela empresa, devem ser tratados diretamente pelo canais de atendimento da UOL telefone, pois apesar do PagBank pertencer a mesma, são negócios que operam de maneira totalmente diferentes.

Reclamação PagBank – Como fazer

Para finalizar, se você está tendo problemas com a empresa e gostaria de fazer alguma reclamação sobre os serviços prestados, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Este canal é específico para registrar relatos dos clientes.

No entanto, caso o atendimento no SAC não seja satisfatório, e nem o da Ouvidoria, faça um relato no Reclame Aqui na empresa, que possui uma boa avaliação na plataforma.