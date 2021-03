O Painel do Aluno MS 2022 é um sistema criado pelo governo do estado do Mato Grosso do Sul com o objetivo de facilitar o acesso dos alunos estudantes do ensino da rede pública e de seus responsáveis às informações sobre o ano letivo do mesmo. Por meio do Painel do Aluno MS 2022, os alunos tem a possibilidade de verificar todas informações a respeito de seu desempenho escolar como suas notas em avaliações e trabalhos, presenças e faltas, calendário escolar entre outras atividades.

Como Acessar o Painel do Aluno MS

Além das funções a respeito das atividades realizadas pelos alunos durante seu ano letivo que podem ser acessadas por meio do Painel do Aluno, há também a possibilidade do estudante ou seus responsáveis de realizar sua pré-matrícula 2022 como forma de assegurar sua vaga diante da escola em que o aluno deseja estudar.

Se você possui o interesse em realizar o acesso ao Painel do Aluno MS mas não sabe como proceder, basta continuar lendo este artigo que iremos lhe mostrar o passo a passo de como realizar o acesso de maneira fácil, simples e rápida:

Primeiramente você deve acessar o site oficial da Matrícula Digital MS;

Para realizar sua pré-matrícula, procure pela opção “Faça sua pré-matrícula” que está localizada na parte esquerda da página;

Logo depois você precisará realizar o preenchimento de todos os dados necessários solicitados pela página;

Se o teu objetivo é acessar o Painel do Aluno, basta procurar pela opção “Painel do Aluno. Acesse Aqui”;

Por fim, informe o código do aluno juntamente com a senha cadastrada.

Caso o aluno ainda não possua um código ou senha, os mesmos devem ser solicitados diretamente na secretaria da escola.

✅ Saiba também como efetivar a sua inscrição:

Como Recuperar a Senha do Painel do Aluno MS

No ato de realizar o cadastro de sua matrícula, é necessário que o aluno também faça o cadastramento de uma senha. Porém é comum que muitos alunos, assim como seus pais, se esqueçam da senha cadastrada.

Por isso logo abaixo iremos mostrar o passo a passo de como você pode fazer para recuperar a senha para acesso ao Painel do Aluno MS ou para o sistema de pré-matrículas:

Primeiro você deve acessar o site oficial Matrícula digital MS;

Depois você deverá procurar por “Painel do Aluno. Acesse Aqui”;

Logo depois você deverá clicar em “Esqueceu a senha ou código do aluno? Clique aqui”;

Depois o aluno deverá informar alguns dados pessoais como sua data de nascimento, nome completo, CPF, nome dos responsáveis etc;

Por fim, basta clicar em “Avançar”.

✅ Participe também como participar das inscrições:

Boletim Escolar Online Mato Grosso do Sul

Estando oficialmente matriculado você já pode ter acesso ao Boletim do Aluno. Se você ainda não sabe como realizar o acesso ao Boletim, basta seguir os seguintes passos abaixo que iremos explicar de maneira detalhada o que se deve fazer para ter acesso às suas informações escolares:

Primeiramente faça o acesso do site oficial do Matrícula digital MS;

Depois você deverá informar seu login juntamente com a senha;

No próximo passo procure pela opção “Avançar”;

Por fim, dentro do sistema você poderá encontrar a opção para acessar seu Boletim Online.