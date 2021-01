De maneira anual, todos as cidades brasileiras fazem a cobrança do IPTU e a maioria delas disponibiliza aos contribuintes o parcelamento IPTU 2021. Você sabia disso? O número de parcelas varia de acordo com cada prefeitura, quem decide como será feito o parcelamento IPTU 2021 é a administração e o setor financeiro do governo municipal. No entanto, muitas questões e exigências seguem as mesmas, veja todas as principais informação agora!

O que é o IPTU?

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) é uma cobrança feita anualmente pelas prefeituras e destinada aos proprietários de imóveis que fazem parte da área urbana, como: terrenos mesmo que sem edificações, casas, comércios, salas comerciais, prédios, e etc.

Normalmente, todo início de janeiro a prefeitura envia nas residências um carnê para pagamento do imposto. No caso dos terrenos sem edificações, o proprietário deve ir até a área de finanças da prefeitura e retirar pessoalmente a guia de pagamento, ou fazer a consulta e impressão deste carnê via internet.

O IPTU é a maneira que as prefeituras encontraram de cobrar dos moradores os serviços públicos, principalmente os que envolvem as propriedades, por exemplo:

iluminação das ruas

saneamento básico

limpeza de ruas

avenidas e parques.

Como é cobrado o IPTU?

A forma como é cobrado o IPTU varia de acordo com cada governo, isso porquê todos os anos é anunciado um valor de alíquota, que pode ou não receber reajustes anuais, e que serve como base de cálculo para definir o valor do imposto. Mas, como? A alíquota definida é multiplicada pelo valor venal do imóvel, valor este que fica registrado nos documentos da prefeitura.

Esta alíquota/porcentagem pode variar de acordo com o tipo da propriedade, fornecendo descontos no IPTU para imóveis com valor venal baixo, bairros mais afastados ou periféricos, uso domiciliar, abrigo de grupos prioritários e tamanho do local.

Então, o cálculo do IPTU fica assim:

valor da alíquota x valor venal da propriedade = IPTU

2,0% x R$150.000 = R$3.000

Consulta e 2° via IPTU 2021

Todos os contribuintes podem fazer a consulta e 2° via IPTU 2021 através do site da prefeitura da sua cidade. A opção fica disponível normalmente na área de finanças, mas ganha destaque principalmente na época de pagamento e distribuição dos carnês.

Veja como aparece a consulta e 2° via IPTU 2021 nos sites das cidades mais populosas do Brasil:

Valor do IPTU 2021

Como foi dito, quem estipula o valor do IPTU 2021 é a área administrativa e financeira da prefeitura, em alguns casos a alíquota estipulada sofre reajustes anuais. Nestes casos, a população pagante do imposto fica sempre atenta as declarações oficiais, para que o valor não sofra alterações extraordinárias.

O valor da alíquota é diferente para imóveis residências e comerciais, fique atento á isso. Existem também, algumas propriedades que ficam isentas ao pagamento, para saber se este é o seu caso verifique na Secretaria de Finanças ou através do site da prefeitura.

Confira como efetuar o parcelamento do tributo em mais cidades brasileiras:

Parcelamento IPTU 2021

Todas as cidades disponibilizam parcelamento IPTU 2021, algumas com mais facilidades e outras não. Normalmente, quando o contribuinte opta pelo parcelamento o valor das partes não recebe desconto, como quando o pagamento é feito em cota única.

O número de parcelas pode ir de 3 á 12, a prefeitura pode enviar o carnê com uma guia de pagamento único e os outros boletos com valor parcelado, assim o contribuinte não precisa abrir um procedimento para realizar o pagamento desta forma.

Feito o pagamento da primeira parcela a administração já entende que o contribuinte optou pelo pagamento parcelado.