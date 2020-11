O PASEP 2021 integra o grupo de programas do governo mais importantes. Através dele muitos funcionários que atuam no serviço publico pode receber, anualmente, um abono que pode ser considerado como uma renda extra ou mesmo uma bonificação que pode auxiliar em uma necessidade mais imediata.

O Pasep começou o pagamento do beneficio no mês de julho de 2021 e deverá encerrar o pagamento deste período em junho de 2021. Por meio de um cronograma, a cada mês (entre o período de Julho a Junho) são pagos os abonos de acordo com o ultimo digito do numero de inscrição do trabalhador no programa. Confira a seguir, quais são as regras do PASEP 2021 e como ele funciona.

O que é o PASEP e quem tem direito ao beneficio?

Muitas pessoas quando ouvem falar sobre o programa acaba confundindo com o PIS uma vez que, ambos geralmente são citados juntos e assim é comum pensarem que se trata de um único programa.

Para receber o Pasep 2021, é necessário atender alguns requisitos do programa que são os seguintes:

O trabalhador deverá estar inscrito no programa a mais de 5 anos

Não receber mais de 2 salários por mês

Ter trabalhado, ao menos, 30 dias em sua atividade remunerada no ano anterior ao recebimento do abono.

Tabela PASEP 2021 – Como é feito o pagamento PASEP?

É muito simples. Você precisará ir até uma agencia do Banco do Brasil e apresentar o seu cartão cidadão. Mas se não possuir será necessário fazer a solicitação, a qual deve ser realizada em uma agencia da Caixa Econômica Federal ou mesmo por telefone.

Assim que tiver com o cartão será necessário cadastrar uma senha para ter acesso às informações do programa. Este cadastro pode ser feito na própria Caixa ou então em alguma Casa Lotérica.

No mais você poderá realizar o saque, no Banco do Brasil, desde que apresente o numero do seu beneficio e um documento de identificação original com foto. Você pode consultar o benefício através do caixa eletrônico ou pelo portal do Banco do Brasil.

Calendário PASEP 2021

Como te disse, no inicio deste artigo, o Governo libera e divulga, através do Banco do Brasil, o cronograma de pagamentos do beneficio que é organizado de acordo com o ultimo digito do numero do beneficio do trabalhador. Esse mesmo é conhecido como o Calendário PIS 2021 e por meio dele você saberá a data de recebimento do seu Abono Salarial.

Pagamento do PASEP 2021: Final do PASEP: Podem Sacar em: Podem sacar até: 0 16/07/2020 30/06/2021 1 18/08/2020 30/06/2021 2 15/09/2020 30/06/2021 3 14/10/2020 30/06/2021 4 17/11/2020 30/06/2021 5 19/01/2021 30/06/2021 6 e 7 11/02/2021 30/06/2021 8 e 9 17/03/2021 30/06/2021

Em outras palavras, quem possui como ultimo digito, o numero 0 será o primeiro a receber o PASEP 2021 que pode ser realizado na segunda quinzena de julho, quem possui como ultimo digito o numero 1 receberá no mês seguinte (agosto) e assim prossegue até os últimos recebimentos que são os números 6 e 7 (no mesmo mês) e os números 8 e 9 (são pagos em um único mês). Para saber a data correta do pagamento de acordo com o ultimo digito do seu beneficio é só acessar o site do Banco do Brasil que disponibiliza a tabela completa.