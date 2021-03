O Pera Phone é um tipo de aparelho celular imaginário que já foi apresentado em algumas séries de TV no canal Nickelodeon. O surgimento desse dispositivo foi feito no intuito da utilização de uma marca que não existe mas que seja associado a uma já presente no mercado.

A utilização deste produto em séries de TV é uma forma dos programas serem bem parecidos com a vida real sem ter a necessidade de utilizar um produto que realmente exista no mercado por meio de licenças pela marca, ou para não utilizarem sem permissão e poderem ser processados pela marca do produto.

A marca do Pera Phone, por exemplo, permite com que programas de TV possam apresentar histórias a respeito do produto sem ter a necessidade de utilizar um produto da vida real, ou utilizá-los cobrindo a marca real do produto por uma marca fictícia.

Assim, os personagens de séries, como iCarly, podem sempre estar utilizando produtos reais com o logo do aparelho por cima da marca original.

Icarly e o Pera Phone

Para quem não conhece, icarly é um programa de TV, onde a personagem principal que se chama Carly possui um webshow junto de alguns amigos. Icarly, é uma forma de criar uma paródia em cima de produtos da marca Apple, como os produtos que utilizam o “i” antes de seus nomes, como o iphone e ipod.

Pera Phone nas Redes Socias

Ao serem mostrados nessas séries, o Pera Phone começou a ser um produto em que os fãs tinham interesse em adquirir. Haviam sites criados pelos próprios fãs da série em que o produto era anunciado possuindo muitas capacidades fictícias, como conseguir detectar a quantidade de pólen que pode ser encontrada no local. Há até vídeos em que fãs mostram seus aparelhos Pear Phone que foram feitos artesanalmente por eles mesmos.

O Pera Phone teve muito sucesso na época em que a série era gravada, chegando a ser um dos assuntos com maior números de comentários nas redes sociais, como Facebook e Twitter.

Somente os fãs de icarly que acompanhavam a série na época vão conseguir se lembrar desse aparelho, apesar dele não existir de verdade. A marca Pera Phone se tornou muito famosa alguns anos atrás, e era muito querida pelos telespectadores da série.

Para as gravações, não apenas o celular era utilizado, mas também outros aparelhos como o Macbook da marca Apple. Na série eles utilizavam o mesmo aparelho da Apple, só que com um símbolo referente ao Pera Phone por cima do logo da Apple, tornando essa marca fictícia bem famosa.

Criação da ideia do Pera Phone

A ideia do Pera Phone foi criada no intuito das séries não terem a necessidade de pagar para Apple pela utilização de seus produtos nas gravações, e também para que eles não fossem processados por utilizarem um produto de uma marca para ser apresentado na televisão sem possuir permissão anteriormente.

Por fim, o Pear Phone pode ser considerado um produto muito criativo que conquistou muitos fãs da série e tornou-se bem popular nas redes sociais por seu formato inusitado de uma pera.