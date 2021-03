Perguntas para Amigos – É muito comum que amigos sempre estejam jogando jogos que envolvam perguntas pessoais a respeito de cada um através de Perguntas para Amigos. Essa é uma forma bem legal de estar sempre conhecendo melhor as pessoas de seu convívio, além de ser uma brincadeira bem divertida e engraçada.

Já existem algumas brincadeiras bem famosas onde as pessoas devem responder a perguntas em relação a sua vida pessoal e seus gostos, como “verdade ou desafio”, “eu nunca”, entre outras.

As perguntas podem abordar temas diversos, como livros, comida, filme, séries, perguntas sobre a vida pessoal, como o nome do cachorro ou do bichinho de estimação etc.

Bom, se você ficou interessado em brincar de perguntas e respostas com seus amigos, abaixo separamos algumas bem divertidas sobre temas diversos para que você possa fazer com sua turma.

Um dos temas preferidos do pessoal é a respeito de filmes, assim separamos algumas perguntas que você pode fazer com seus amigos para descobrir seus filmes preferidos, seu top 5 de filmes, personagem preferido entre outras:

Qual seu filme preferido?

Qual seu top 5 de filmes preferidos?

Qual seu personagem de filme favorito?

Qual é a animação de filme que você mais gosta?

Qual seu ator favorito?

Qual sua atriz favorita?

Qual seu diretor preferido?

Qual sua cena de filme predileta?

Qual o filme de terror que você mais gosta?

Qual o filme de comédia que você mais gosta?

Qual o filme de suspense você mais gosta?

Qual o filme de romance que você mais gosta?

Qual o gênero de filme que você mais gosta?

Qual foi o último filme que te fez chorar?

Qual foi o último filme que te fez rir muito?

Comidas

Outro tema bem divertido é perguntar sobre comidas, assim você poderá descobrir quais os pratos preferidos de seus amigos, assim como quais as comidas que seus amigos não gostam:

Qual seu prato preferido?

Você prefere doce ou salgado?

Qual a sobremesa que você mais gosta?

Qual o tipo de suco que você mais costuma tomar?

Qual o tipo de fruta que você mais gosta?

Quem vai por baixo? O Arroz ou o feijão?

Qual sua comida estrangeira preferida?

Você sabe cozinhar?

O que você mais gosta de fazer na cozinha?

Qual prato de comida você mais tem habilidade em fazer?

Qual tipo de restaurante você mais costuma ir?

Você gosta de comida japonesa?

Você gosta de comida mexicana?

Você gosta de comida árabe?

Você gosta de comida chinesa?

Você gosta de comer fast food?

Qual tipo de tempero que você mais gosta?

Esporte

Outro tema bem interessante para questionar seus amigos é sobre esporte. Você terá as mais variadas respostas, ainda mais se tratando sobre futebol (só tome cuidado para não causar confusões rs):

Qual seu esporte preferido?

Você gosta de basquete?

Você gosta de tênis?

Você gosta de natação?

Você gosta de futebol?

Qual seu time de futebol preferido?

Qual seu atleta preferido?

Qual esporte você tem mais habilidade em jogar?

Você faz algum tipo de esporte?

Você tem habilidades para jogar futebol?

Você sabe jogar algum tipo de esporte de tabuleiro?

Se você pudesse escolher uma categoria de esporte novo para as Olimpíadas, qual seria?