Procurando pelo PicPay Telefone? Se você utiliza meios digitais para pagar suas contas, provavelmente conhece o PicPay, um dos aplicativos Fintech com mais de 20 milhões de usuários no Brasil. Além do telefone, você vai conhecer outros meios de contato para você cliente, ex-cliente ou futuro cliente ter com a empresa. Vamos lá!

Qual o Número de Telefone PicPay?

Um dos grandes diferenciais que o PicPay possui entre muitos dos seus concorrentes é o fato da mesma ser 100% brasileira, criada no estado do Espírito Santo em 2012.

Por ser uma empresa nacional com mais de 20 milhões de usuários, a empresa investiu em canais de atendimento simples, porém eficazes para seus clientes. Até porque, a empresa é 100% digital e consequentemente, grande parte dos seus problemas também são digitais.

A fim de ter um contato via telefone com o PicPay, a mesma oferece um número 0800 disponível 24 horas por dia: 0800-025-8000.

Assim que ligar para este número, você vai se deparar com 6 opções diferentes, cada uma irá te direcionar para um setor de atendimento diferente. Veja todas as opções a seguir:

Recebimento auxílio-alimentação para/ estudantes Cliente PicPay Card Empréstimo Pessoal Outros produtos Cancelar Conta Reclamação

Como entrar em contato com PicPay Telefone?

Além do telefone, a empresa possui outros canais de atendimento, como é o caso do Chat Online PicPay, um dos meios mais rápidos e práticos para você que precisa entrar em contato com a empresa agora mesmo.

Como o Chat Online, você também pode optar por outros canais, como o próprio e-mail do PicPay ou mesmo a Central de Ajuda.

Chat PicPay

A fim de utilizar o Chat Online do PicPay, abaixo preparamos um passo a passo completo para você:

Passo 1: Acesse o aplicativo do PicPay no seu Smartphone (Android) ou (IOS); Clicando aqui.

Passo 2: Assim que acessar o app, clique em “Ajustes”;

Passo 3: Em seguida, selecione a opção “Precisa de Ajuda?”;

Passo 4: Para finalizar, clique no “Lápis” e por fim, selecione o tipo de assunto que deseja tratar.

Telefone WhatsApp PicPay

Sem dúvidas o WhatsApp é o principal meio de comunicação do brasileiro e atualmente, já existem empresas adotando essa ferramenta como um dos canais de atendimento. Mas infelizmente, o WhatsApp PicPay ainda não está disponível. Saiba como funciona o Safrapay Telefone.

SAC PicPay

Quando a internet cai e você ainda precisa resolver seu problema, não tem nada melhor que o velho e eficaz telefone:

0800-025-8000

Ouvidoria PicPay

Assim como o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), a empresa também disponibiliza para você a Ouvidoria PicPay: 0800-025-2000

A fim de entrar em contato, o telefone atende de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 15:00. O Horário das 12:00 às 13:00 fica indisponível. Veja como funciona o Nubank Telefone.

Reclamação PicPay — Como fazer?

Hoje em dia, muitas pessoas utilizam o site Reclame Aqui como forma de efetuar a sua reclamação perante a empresa.

No site oficial do Reclame Aqui, indo na página do PicPay, é possível notar que a empresa já respondeu mais de 98% das reclamações. Neste caso, é uma ótima plataforma para você aumentar suas chances de ter o seu problema sanado quanto antes.