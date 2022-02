Em 27 de janeiro de 2022 o Ministério da Educação anunciou um novo piso salarial para os professores em 2022. O piso salarial dos professores representa o valor mínimo que um professor da rede pública deve receber por seus serviços.

É importante entender que esse valor sofre reajustes que acompanham uma série de métricas e valores relacionados ao país, seu PIB e movimentação econômica. Vamos entender mais sobre o piso salarial professores 2022 no decorrer desse conteúdo.

Piso Salarial Professores 2022

A notícia a respeito do aumento do piso salarial professores 2022 pegou muitos profissionais de surpresa.

O valor foi reajustado passando de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. O reajuste representa um percentual de 33,24%.

O novo piso salarial chega em um momento importante da crise no Brasil e pode ajudar esses profissionais a se manterem ativos, cumprindo um papel crucial na formação de cidadãos brasileiros.

Como Funciona o Piso Salarial 2022

O piso salarial representa o valor mínimo que um professor deve receber por prestar os seus serviços na rede pública de educação do país.

No entanto, vale a pena esclarecer que o aumento será apenas para aqueles que estavam com salários abaixo do piso.

Portanto, quem recebe valor igual ou maior que R$ 3.845,63 não deve ter nenhum aumento em sua remuneração.

Segundo o MEC, mais de 1,7 milhões de docentes devem receber a diferença em seus salários no ano de 2022.

Leita Também: Salário Liquido, o que é e como consultar, além de ficar por dentro de qual o valor do salário mínimo esse ano.

Valor do Piso Salarial Professores 2022

O valor do piso salarial professores 2022 surge em cumprimento a Lei Piso, Lei n° 11.738, instaurada em 2008, que estabelece valores de piso salarial para diversos profissionais públicos.

No caso dos magistérios, o valor do piso salarial é calculado considerando como base o valor aluno-ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) analisado pelos dois últimos anos.

O valor-aluno, por sua vez, corresponde um valor de salário mínimo que é repassado do FUNDEB para cada nova matrícula em rede pública por ano, considerando apenas a educação básica.

Esse repasse é feito através de recursos que são arrecadados pelos munícipios e pelos governos. Em alguns casos pode também haver uma complementação financeira por parte da União.

Confira Ainda: Qual o valor do salário de empregada doméstica? E como pagar!

Piso Salarial Nacional

Muitas pessoas confundem piso salarial nacional com salário mínimo nacional. O piso salarial nacional se refere ao valor mínimo de repasse de verba que deve ser destinado à remuneração e uma determinada categoria profissional.

O salário nacional deve ser sempre superior ao salário mínimo que, em 2022, está definido em R$ 1.212, sofrendo um reajuste de 9,24% em relação ao anterior, que era de R$ 1,1 mil, e assinado no último dia do ano pelo presidente da república.

O novo piso salário professores 2022 já tem vigor nos meses de janeiro e fevereiro de 2022. Muitos municípios estão se desdobrando para dar conta dos impactos financeiros que esse aumento pode trazer para cada região.

No entanto, o aumento vem como uma importante estratégia de valorização e reconhecimento da importância dos professores na sociedade.